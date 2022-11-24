Белорусы — Кочановой: Проживешь на пенсию в $65? 7 24.11.2022, 12:37

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Наталья Кочанова

Ответ владелице шикарной недвижимости в Дроздах.

Председатель «совета республики» Наталья Кочанова заявила, что никакого дефицита продуктов в стране нет, а «люди сами видят и понимают, как хорошо живут белорусы».

Сайт Charter97.org посмотрел, что ей ответили белорусы.

«Пора вводить новую физическую величину — кочан. Это довольно универсальная величина, объединяющая несусветную брехню, непроходимую колхозную тупость и совковое холуйство».

«Понятие «хорошо жить» имеет разные уровни, каждый человек понимает это по-своему. Иметь товары и продукты в магазинах — совсем не означает, что люди хорошо живут».

«Люди видят, как хорошо живут кочановы».

«Кочанова приказала отключить зимой отопление в микрорайоне Новая Боровая, который активно протестовал против Лукашенко».

«Все знают, кто как живет: это лукашисткая вонючая семейка и вонючие холуи-прикорытники лукашистские, такие, как эта кочаниха».

«Феерическая тупость, лизоблюдство, невменяемость. Что ни день, то какой-то идиотизм».

«Как живет сама Кочаниха, белорусы знают, начиная с двух домов в Дроздах (по нескольку миллионов долларов каждый). Когда вы уже нажретесь?»

«Чтоб она всю оставшуюся жизнь жила на социальную пенсию в $65. Предлагаю аннулировать ей стаж за годы вредительства стране на высокой должности в администрации нелегитимного диктатора».

«Вот посмотреть, например, на команду Зеленского — все образованные и молодые, учились и работали в США, ЕС, знают иностранные языки. И сравнить с командой Лукашенко — тупое кивающее стадо, образование из бывшего СССР, которое уже устарело на многие годы, языков практически никто не знает, даже белорусского, да и в русском языке ошибки делают. Старперы все, уже в пенсионный возраст вошли. Сидят на совещании, гривами машут, что-то пишут и глаза на усатого не поднимают от страха. А когда тот их вызывает, так встают, как провинившиеся школяры, и поджилки от страха трясутся».

«Головойкачалова построила за льготный кредит от своего пастуха дочкам в Дроздах два дома на две семьи, поэтому и выкобенивается... Только этот дом вскоре будет подлежать конфискации в пользу многодетной семьи с льготным ЖКХ, как и другие коттеджи в Дроздах».

«Тут все просто. Это цирк идиотов, которые изображают власть. Идиоты, потому что любой человек, хоть слегка соображающий, на такое не подпишется никогда. Плюс идиотами намного проще управлять и потом под топор палача положить — элементарное дело (Саша и Вован тоже из этих). А реальная власть сильно не светится, хотя найти ее элементарно по шикарной житухе».

«Так хорошо живут белорусы, что мигранты на польской границе готовы сдохнуть на проволоке, но здесь не оставаться», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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