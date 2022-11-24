«Мобик» из Забайкалья погиб при странных обстоятельствах, а с его карты до сих пор покупают алкоголь 4 24.11.2022, 12:54

3,484

Россиянина могли убить свои.

Российские мобилизованные гибнут не только от удачной работы наших военных в Украине, но и на территории своей страны. Загадочный инцидент произошел с 54-летним «мобиком» из Читы.

Россиянин Александр Ташлыков получил повестку 22 сентября. Его направили в медицинскую роту. Об этом сообщили российские СМИ, передает «24 канал».

Задачей Ташлыкова было сопровождать раненых оккупантов в госпиталь Читы. С последней такой задачи «мобик» не вернулся. Через некоторое время родным стало известно, что он скончался в больнице от травмы головы, причиненной тупым предметом.

Сыну погибшего сообщили, что банковская карта и военный билет отца находятся как залог в хостеле, где останавливался «мобик». Администратор рассказал, что военный истекал кровью, когда прибыл в хостел.

Выяснилось, что Ташлыков снял с карты 38,5 тысячи рублей, но эти деньги среди личных вещей погибшего не нашли. Интересно, что после смерти "мобика" с его карточки продолжали списываться деньги. В частности, ею рассчитывались в магазинах с алкоголем. В общей сложности спиртного купили на 8 тысяч рублей.

По всей вероятности, Ташликова убили его товарищи, чтобы украсть деньги.

В настоящее время российские силовики расследуют это дело.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».