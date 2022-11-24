«Мобик» из Забайкалья погиб при странных обстоятельствах, а с его карты до сих пор покупают алкоголь

«Мобик» из Забайкалья погиб при странных обстоятельствах, а с его карты до сих пор покупают алкоголь4
- 24.11.2022, 12:54
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Россиянина могли убить свои.
Российские мобилизованные гибнут не только от удачной работы наших военных в Украине, но и на территории своей страны. Загадочный инцидент произошел с 54-летним «мобиком» из Читы.
Россиянин Александр Ташлыков получил повестку 22 сентября. Его направили в медицинскую роту. Об этом сообщили российские СМИ, передает «24 канал».
Задачей Ташлыкова было сопровождать раненых оккупантов в госпиталь Читы. С последней такой задачи «мобик» не вернулся. Через некоторое время родным стало известно, что он скончался в больнице от травмы головы, причиненной тупым предметом.
Сыну погибшего сообщили, что банковская карта и военный билет отца находятся как залог в хостеле, где останавливался «мобик». Администратор рассказал, что военный истекал кровью, когда прибыл в хостел.
Выяснилось, что Ташлыков снял с карты 38,5 тысячи рублей, но эти деньги среди личных вещей погибшего не нашли. Интересно, что после смерти "мобика" с его карточки продолжали списываться деньги. В частности, ею рассчитывались в магазинах с алкоголем. В общей сложности спиртного купили на 8 тысяч рублей.
По всей вероятности, Ташликова убили его товарищи, чтобы украсть деньги.
В настоящее время российские силовики расследуют это дело.