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«Мобик» из Забайкалья погиб при странных обстоятельствах, а с его карты до сих пор покупают алкоголь

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  • 24.11.2022, 12:54
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«Мобик» из Забайкалья погиб при странных обстоятельствах, а с его карты до сих пор покупают алкоголь

Россиянина могли убить свои.

Российские мобилизованные гибнут не только от удачной работы наших военных в Украине, но и на территории своей страны. Загадочный инцидент произошел с 54-летним «мобиком» из Читы.

Россиянин Александр Ташлыков получил повестку 22 сентября. Его направили в медицинскую роту. Об этом сообщили российские СМИ, передает «24 канал».

Задачей Ташлыкова было сопровождать раненых оккупантов в госпиталь Читы. С последней такой задачи «мобик» не вернулся. Через некоторое время родным стало известно, что он скончался в больнице от травмы головы, причиненной тупым предметом.

Сыну погибшего сообщили, что банковская карта и военный билет отца находятся как залог в хостеле, где останавливался «мобик». Администратор рассказал, что военный истекал кровью, когда прибыл в хостел.

Выяснилось, что Ташлыков снял с карты 38,5 тысячи рублей, но эти деньги среди личных вещей погибшего не нашли. Интересно, что после смерти "мобика" с его карточки продолжали списываться деньги. В частности, ею рассчитывались в магазинах с алкоголем. В общей сложности спиртного купили на 8 тысяч рублей.

По всей вероятности, Ташликова убили его товарищи, чтобы украсть деньги.

В настоящее время российские силовики расследуют это дело.

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