Ученые: В ведьм все еще верит миллиард человек 11 24.11.2022, 12:59

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Вера в колдовство — очень древнее явление.

Возможно, не намного моложе самого человечества. Существуют предположения, что некоторые наскальные рисунки могли быть колдовскими знаками, нанесенными для отпугивания духов, пишет Naked science.

Если же говорить об исторических источниках, то первые упоминания о колдовстве мы встречаем в Кодексе Хаммурапи (1750-е годы до нашей эры). По нему за колдовство положена смертная казнь — то есть в том, что ворожба возможна, население вообще не сомневается.

В середине V века до нашей эры наказание за колдовство закреплено в римских Законах двенадцати таблиц, а оттуда перешло в классическое римское право. Раннехристианские богословы называли ведьм языческим суеверием, и какое-то время Церковь не карала за подобные деяния. Даже если «факт» колдовства упоминался на судебном процессе, судей интересовало лишь то, нанесло ли это какой-то материальный ущерб. Иногда раннесредневековые кодексы законов даже не знали наказания за ведовство, но зато налагали наказание за обвинения в нем. Затем все постепенно начало меняться.

В XIII веке на юге Франции запылали костры: католики сжигали альбигойцев Прованса. Примерно также расправлялись с вальденсами в западно-альпийских землях. То, что сначала выглядело как борьба с ересью, в какой-то момент стало охотой на ведьм: обвинение в колдовстве не требовало тех же доказательств, как обвинение в ереси.

Во время Ренессанса процесс пошел с ускорением: ведьм сжигали в Европе особенно интенсивно как раз в XV-XVI веках. Последним крупным эксцессом подобного рода принято считать процесс в новоанглийском городе Салем (конец XVII века), в результате которого были казнены как ведьмы и колдуны 20 человек, почти 200 попали в тюрьму.

Какое это имеет отношение к нашему времени? Самое прямое. В журнале PLOS One опубликована работа, в которой обобщены и проанализированы наборы данных, собранные в 2008-2017 годах Исследовательским центром Пью (США). Сотрудники организации опросили 140 тысяч человек из 95 стран с пяти континентов.

Людям задавали вопросы, связанные с их верой в магию, например: «Верите ли вы в сглаз или в то, что определенные люди могут насылать проклятия или заклинания, из-за которых с кем-то случаются плохие вещи?»

Основываясь на доле таких людей в выборке Исследовательского центра Пью, авторы подсчитали, что по меньшей мере один миллиард человек во всем мире верит в колдовство. Женщины, городские жители и более молодые люди чаще верят в сверхъестественные силы. Однако более высокий уровень образования и проживание в небольшом домохозяйстве, как правило, сопровождались меньшей верой в колдовство — хотя и тут были исключения. Такие убеждения встречались у людей из разных образовательных и социально-экономических кругов.

Уровень приверженцев магии сильно различается по странам. Например, более девяти из десяти жителей Туниса верят в нее. А вот в Швеции таких доверчивых граждан менее одного из десяти. По этим данным можно предположить, что дело в большем финансовом благополучии жителей Скандинавии.

Но оказалось, что это не так. Нет, финансовое благополучие есть, вот только вера в ведьм напрямую от него не зависит. Если брать выборку по отдельной стране, то там люди с «очень хорошим» экономическим положением только на шесть-семь процентов реже верили в колдовство, чем их самые бедные сограждане.

Религиозные люди больше склонны верить в черную магию, чем атеисты. Это довольно странно, так как в западном христианстве основополагающие церковные догматы (как и до охоты на ведьм) прямо говорят: это все языческие предрассудки, магии не существует. Аналогична и позиция Православной церкви.

Авторы работы полагают, что ключевую роль в том, верят ли в колдовство люди или нет, играет не материальное положение, не уровень образования и даже не отношение к религии. Эти факторы влияют, но не сильно. Основное значение, по их мнению, имеет то, в какой стране человек живет.

Население государств со слабыми институтами, низким уровнем социального доверия, большим акцентом на конформизм и большим предубеждением к людям из «своей группы» чаще верит в то, что колдун уже точит иголку, чтобы воткнуть ее в восковую куклу. Но есть одно существенное уточнение: во время исследования не были опрошены жители Индии и Китая, в которых проживает около 2,8 миллиарда человек.

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