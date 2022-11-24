Армия РФ оказалась в Крымской «ловушке» 3 24.11.2022, 13:56

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иллюстрационное фото

Полуостров станет природным «котлом» для оккупантов.

Украина обязательно вернет Крым – это лишь вопрос времени. Россияне могут оказаться в ловушке, из которой невозможно будет выбраться.

Временно оккупированный полуостров станет природным котлом для русской армии. Всем войскам, которые туда заходили, не удавалось нормально покинуть Крым. Об этом «24 каналу» сказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

По словам Ягуна, более-менее нормально вывести свои войска смогли лишь германская и румынская армии. Возможно, у них была хорошо отлажена логистика. Несмотря на все потери, они достойно вышли из Крыма в 1944 году.

«Если вспомнить гражданскую войну, когда белая гвардия с залетами выходила, и когда туда украинские войска заходили под руководством Болбочана, и в 1941 году, когда советская армия бросила своих бойцов в Керчи и в Севастополе – все это происходило именно таким образом», – пояснил генерал-майор запаса СБУ.

Ягун отмечает: Крым – это действительно котел. Отойти и спастись оккупантам будет очень сложно.

«Логистики вывода войск, кроме Крымского моста, нет. Если он будет разрушен, они (оккупанты – 24 канал) просто остаются в природном котле», – заметил Виктор Ягун.

Непонятно, как оттуда будут выбираться россияне. Однако это не должно нас волновать, потому что главная задача – вернуть свою территорию.

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