Бойцы ВСУ сбросили с неба снаряд на убегающую пехоту оккупантов

Бойцы ВСУ сбросили с неба снаряд на убегающую пехоту оккупантов1
- 24.11.2022, 14:10
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После точного удара российские военные «уснули».
Бойцы-артиллеристы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого продемонстрировали свою работу на фронте.
Украинские войны сбросили бомбу на убегающую группу пехоты врага.
Видео опубликовал «СтратКом ВСУ».
«Княжеские воины в очередной раз запели колыбельную врагу: «Спи... спи.. спи…». Они послушали и уснули... навсегда. Скоро «уснут» все враги. Верьте в нас и в Украину!» - говорится в сообщении.