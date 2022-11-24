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Бойцы ВСУ сбросили с неба снаряд на убегающую пехоту оккупантов

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  • 24.11.2022, 14:10
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Бойцы ВСУ сбросили с неба снаряд на убегающую пехоту оккупантов

После точного удара российские военные «уснули».

Бойцы-артиллеристы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого продемонстрировали свою работу на фронте.

Украинские войны сбросили бомбу на убегающую группу пехоты врага.

Видео опубликовал «СтратКом ВСУ».

«Княжеские воины в очередной раз запели колыбельную врагу: «Спи... спи.. спи…». Они послушали и уснули... навсегда. Скоро «уснут» все враги. Верьте в нас и в Украину!» - говорится в сообщении.

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