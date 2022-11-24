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Ученые рассказали о выигрышной формуле для здоровья мозга

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  • 24.11.2022, 14:27
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Ученые рассказали о выигрышной формуле для здоровья мозга

Специальная диета защитит от деменции.

Ученые утверждают, что у людей, которые употребляют больше пищи или напитков, содержащих антиоксидантные флавонолы, снижение когнитивных функций происходит медленнее, пишет techinsider.

Специалисты из Медицинского центра Rush в Чикаго приняли на работу 961 человека со средним возрастом 81 год, у которых на тот момент не было деменции. Каждый год в течение семи лет участники заполняли анкету о том, как часто они ели указанные в списке продукты, и выполняли тесты на когнитивные способности и память, включая запоминание слов, чисел и их расположение в определенном порядке. Затем добровольцев разделили на 5 равных групп в зависимости от количества флаванолов, которые они имели в своем рационе.

В среднем участники получали с пищей примерно 10 мг общего количества флаванолов ежедневно: самая слабая группа потребляла около 5 мг в день, в то время как самая сильная группа — 15 мг.

Для измерения снижения когнитивных способностей исследователи использовали глобальную систему баллов, которая включает 19 различных тестов.

Анализ показал, что у людей, которые потребляли больше всего продуктов с высоким содержанием флаванолов, уровень когнитивных нарушений снизился на 32% по сравнению с теми, у кого был самый низкий.

Кроме того, согласно результатам исследования, у тех, кто получал большую часть этих растительных соединений из капусты, фасоли, чая, шпината и брокколи, самый медленный уровень снижения когнитивных функций.

Хорошие показатели были и у тех, кто употреблял помидоры, яблоки, чай, вино и апельсины.

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