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«Баня — пять рублей, обеды — по 15»

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  • 24.11.2022, 14:45
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«Баня — пять рублей, обеды — по 15»

О чем рассказывают дальнобойщики, простаивая в огромных очередях на выезде из Беларуси.

Очередь на выезд большегрузов в страны Евросоюза из Беларуси не уменьшается вот уже несколько недель. Ситуация в пунктах пропуска остается критической. Дальнобойщикам приходится стоять в очереди по неделе, чтобы проехать в соседние Польшу или Литву. По данным Госпогранкомитета, на польском направлении самые загруженные площадки — в «Берестовице» и «Козловичах».

Журналист av.by побывал вблизи берестовицкого пункта пропуска (как мы знаем, фото- и видеосъемка непосредственно на ПП запрещена). Это единственный транспортный коридор сейчас в Гродненской области на польском направлении. ПП «Брузги» — самый большой в области — не работает с 22 марта, после закрытия сопредельного с ним польского погранперехода «Кузница».

«Пропускают не больше 100 грузовиков в сутки»

Добравшись ранним утром до поселка Пограничный, который находится в паре километров от пункта пропуска, мы заметили вереницу из фур, дожидавшихся проезда через границу. По состоянию на вторник, 22 ноября, в очереди на прохождение приграничного контроля было 690 машин. Здесь большегрузы находятся в основном на обочине. Некоторые из них припаркованы на стоянке. Большинство фур на польских номерах, реже встречаются российские и казахстанские номерные знаки.

Многие кабины большегрузов зашторены — наверное, водители еще спят. Замечаем тягач с открытой дверцей. В кабине молодой водитель закуривает сигарету. Представляется Александром из Витебска. Говорит, что направляется в Польшу, а в очереди стоит уже 150 часов — почти неделю.

— Какой здесь быт? — переспрашивает парень в ответ на нашу просьбу рассказать, как выживает в километровой очереди. — Биотуалеты стоят. По утрам коммунальщики приезжают и убирают их. Баня есть в поселке. Один сеанс — 5 рублей. Правда, работает только по субботам.

В очереди перед водителем — 180 машин. Если темпы польских таможенников не замедлятся еще больше, то через сутки, как планирует дальнобойщик, он пересечет границу.

Мы же едем дальше. У обочины замечаем мужчину, который умывается неподалеку от своего грузовика. Но человек явно не был готов к диалогу — на наше приветствие молча забирается в кабину и громко хлопает дверью, давая понять: разговора не будет! Такую реакцию принять, конечно, можно: огромные очереди явно изматывают и людей, и их нервы.

В самом пункте пропуска, виднеющемся вдалеке, две очереди: из тех, кто стоит на перецепку или перегрузку, и тех, кто уже это сделал и едет обратно в ЕС.

— Я зарегистрировался в «колейку» назад в Польшу в прошлый понедельник. Передо мной было 732 машины, — рассказывает нам Марьян, водитель фуры. — Проходят границу здесь не больше 100 грузовиков в сутки! Где ж это нормально при пропускной способности 500 машин за 24 часа?

Марьян — водитель из Гродно. Работает в польской фирме. Ожидать очереди в пункте пропуска не стал. После регистрации мужчина поехал домой, оставив фуру около границы.

— Побыл недельку дома. Это, конечно, хорошо. Но заработок за эти дни не сохранится. Шефа можно понять: я сижу дома — зачем ему оплачивать такое время? А с другой стороны — не пришлось бы мне столько стоять, так и зарплату получил бы больше.

— А за простой в очереди вам не платят? — уточняем у мужчины.

— Польским водителям или тем, кто из Минска, Витебска, заплатят — они же, считай, живут на границе. А мне шеф так сказал: чтоб ты хоть раз в день приезжал да мотор заводил — другое дело! Но поеду — буду разговаривать с ним.

Марьян работает дальнобойщиком 20 лет. И за это время привык ко многому. Периодически, говорит, очереди такие бывают, и это неизбежно.

— На границе постоянно что-то случается. Сейчас вроде польские таможенники бастуют, требуя повышения заработной платы. Но что там на самом деле — я не знаю, — говорит мужчина, махнув рукой. — Теперь одна смена работает быстрее, другая — медленнее. Но в среднем пропускают три машины в час. В хорошие времена на прохождение белорусско-польской границы уходило не больше двух дней.

Из-за огромного скопления фур ситуация на дороге аварийная. Машины стоят по обе стороны обочины. К зеркалам некоторых грузовиков привязаны светоотражающие жилеты.

— Плохо здесь! Стоим по десять дней, негде поставить машину, нет никакой безопасности для движения, — подходит к нам водитель большегруза на польских номерах. — Мы понимаем, что не нашего руководства вина, — это противоположная сторона так работает. Но и здесь, извините, нет никаких условий. Машины стоят у обочины. После дождя (да и просто от груза) тягач проседает! Знаете, сколько уже было таких случаев, когда фура проваливалась? А ночью? Здесь же нет никакого освещения — выйти на дорогу опасно. Собьют!

Владимир — водитель из Волковыска. Свою очередь в Польшу он ожидал дома, как и предыдущий собеседник.

— А вот мой коллега из России всю неделю просидел в кабине. Из удобств — ничего! Душ и тот неотапливаемый. Вы представляете, каково в такую погоду выйти из кабины и мыться в холодной комнате? Из еды — чебуреки из сельского магазина да «Роллтон».

— Некоторые местные подвозят сюда обеды, но на всех их не хватает... — присоединяется к разговору еще один дальнобойщик.

— И сколько стоит у них перекусить?

— 15 рублей вроде. Там и суп, и второе, и салат, и компот.

Похоже, что местные жители решили подзаработать, пока очереди на границе огромные. Как мы выяснили, средняя стоимость обеда в гродненском кафе — 8—10 рублей, а в столовой можно и за 5 рублей плотно пообедать. Таксисты тоже не спят: подвезут сюда любой заказ — правда, по тройному тарифу. Но и это еще не все. Напомним, что с 19 мая и топливо предназначено для большегрузного транспорта резидентов ЕС на приграничных АЗС существенно дороже. За литр ДТ-Л-К5 ECO придется отдать 3,58 белорусского рубля. Это по актуальному на день публикации внутреннему курсу 1,48 доллара. То есть заправить стандартный бак «легковушки» в 50 литров обойдется почти в 180 рублей!

По настроению водителей заметно, что вместе с очередью растет и градус их недовольства.

— Вы были около туалетов? Это же Марсово поле — туда не зайти! На своих польских номерах я не могу никуда дальше уехать: у меня электронная пломба, отслеживающая мой путь. Вот и толпимся все здесь. Ждем. А чего ждать? В конце года, как правило, трафик машин увеличивается. Несложно представить, что будет здесь в декабре, если ситуация не станет лучше.

Гродненская региональная таможня: «Мы могли бы принимать больше»

За комментариями по поводу ситуации в пункте пропуска «Берестовица» мы обратились к представителям Гродненской региональной таможни.

— Какая сейчас ситуация на польском направлении? Можно ли ее назвать критической?

— Самая напряженная ситуация в пункте пропуска «Берестовица», в котором на протяжении последнего времени на выезд из Беларуси в очередях находятся по 500—800 грузовых транспортных средств. Выезда из нашей страны ожидает более 650 транспортных средств, так как определенная совместными договоренностями норма польской стороной выполняется в среднем лишь на 20% (норма пропуска определена международным соглашением пограничных и таможенных ведомств Беларуси и Польши. — Прим. ред.).

— Наблюдается ли тенденция на увеличение или, наоборот, уменьшение очереди сейчас?

— За минувшие сутки польские контролирующие органы приняли лишь 124 грузовых транспортных средства. В свою очередь, белорусской стороной принято более 270 грузовиков, то есть все транспортные средства, которые подала польская сторона. Мы готовы принимать больше, только это зависит от ритмичности работы сопредельной стороны. По-прежнему по инициативе польской стороны закрыт для движения пункт пропуска «Кузница Белостокская», сопредельный с белорусским пунктом пропуска «Брузги». Что, в свою очередь, как и неритмичная работа пункта пропуска «Берестовица», увеличивает нагрузку еще на один белорусско-польский пункт пропуска — «Козловичи».

— Какие условия создаются белорусской стороной для ожидающих водителей большегрузов?

— Нами созданы все необходимые условия. В зоне ожидания работают туалеты, душ, а также магазины, где продаются товары первой необходимости.

— Конец года — это всегда большая загруженность в логистической сфере. Какие прогнозы вы можете сделать, если польская сторона не начнет работать в активном режиме?

— В случае дальнейшего бездействия польской стороны прогнозы на конец года, когда загруженность пунктов пропуска транспортом по понятным причинам традиционно возрастает, неутешительные.

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