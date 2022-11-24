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В Офисе президента Украины напомнили Лукашенко про «три-четыре дня»

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  • 24.11.2022, 14:51
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В Офисе президента Украины напомнили Лукашенко про «три-четыре дня»
фото: ТАСС

Диктатор абсолютно оторван от реального мира.

Александр Лукашенко считает, что обстоятельства заставят президента Украины Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Москвой «через год-два» после начала вооруженной агрессии РФ. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии «Зеркалу» заявил, что у российских властей нет «никаких лет». А отвечать придется не только Владимиру Путину, но и Александру Лукашенко.

По мнению Подоляка, очередные публичные высказывания Лукашенко «демонстрируют его абсолютную оторванность от реального мира, непонимание природы и течения этой войны и традиционную склонность к оскорбительному пустопорожнему трепу», что свойственно «политикам архаичного провинциального толка, десятилетиями издевающимися над здравым смыслом».

«Стоит напомнить этому „союзному другу государства-террориста“, что война не закончилась за „3−4 дня, которые нужны для захвата Киева“. Не продлится она и 1−2 года. Украина будет решать, когда и как наказать агрессора. Само же предположение о том, что из-за геноцидных ракетных обстрелов украинский народ станет на колени и начнет просить о капитуляции, лишний раз подчеркивает категорическое незнание украинского народа. Более того, полагаю, что все это дикое словесное обилие, скорее, паническая трансляция внутренних страхов самого Лукашенко», — сказал советник главы Офиса президента Украины.

Он считает, что белорусский режим умопомрачительно боится проигрыша России, потому что понимает — после этого появится «масса фундаментальных юридических вопросов к субъектам, прямо, косвенно, инфраструктурно поддержавших массовые убийства мирных граждан в Украине».

«Так вот, и близко нет „никаких лет“ в запасе у путинского режима — все для них закончится гораздо быстрее и гораздо разрушительнее. Также быстро и неожиданно для многих, как была освобождена Харьковская область и Херсон. В один прекрасный момент „российский оккупационный фронт“, который на чужой земле убивает, грабит и разрушает, стремительно рухнет, а те или иные субъекты, которые до сих пор верят в свою хитрость, начнут истерически искать адвокатские конторы, чтобы попытаться доказать „мы вообще ни при чем, мы проходили мимо, нас заставили“. Господину Лукашенко нужно просто немножко подождать правильного и объективного финала», — добавил Подоляк.

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