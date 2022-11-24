Экономист: Судя по всему, в бюджете Беларуси сейчас серьезный дефицит 24.11.2022, 15:06

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Нацбанк запустил «печатный станок».

С июня власти засекретили информацию по госдолгу. С тех пор о том, как обстоят дела с этим показателем, можно узнать только из редких заявлений чиновников и частично — из принятых изменений в некоторые документы. Так, недавно стало известно, что Россия дала Минску отсрочку на выплату по долгу. А с западными кредиторами Беларусь пытается расплачиваться в рублях вместо долларов. О том, что заявления чиновников и другие косвенные признаки говорят нам о ситуации с госдолгом, журналисты zerkalo.io спросили у академического директора BEROC (Киев), приглашенного профессора университета Карлоса III в Мадриде Катерины Борнуковой.

— Катерина, как у Беларуси обстоят дела с госдолгом? Мы можем хоть что-то понять из того, что публикуют госорганы?

— Понимать, что происходит с госдолгом, стало тяжело, потому что информации и статистики публикуется мало. Мы сейчас видим только общую сумму госдолга на 1 июня (раньше данные обновлялись каждый месяц. — Прим. ред.), хотя раньше видели движение в разбивке, кому мы выплачивали долги, откуда они приходили. Из того, что публиковалось в этом году, в частности мы видим, что в апреле-мае внешний госдолг внезапно вырос, но мы не знаем, почему — судя по открытым источникам, в то время ничего не происходило.

Опять же с весны появляется информация о реструктуризации долга РФ. Это значит, что мы передоговорились по графикам выплат. Многие выплаты перенесены на следующие пять лет. Судя по всему, документы подписаны были только сейчас. Но какими-либо деталями эти договоренности не подкрепляются.

По последним открытым данным, на 1 июня госдолг Беларуси составлял 60,5 млрд рублей, из них внешний долг был 18,4 млрд долларов. Он заметно снизился в январе и феврале — почти на 465 млн долларов, но потом вырос на 650 млн.

— На днях Совмин принял постановление, которым власти известили, что долги Товарно-кредитной корпорации США тоже собираются отдавать в рублях. Это очередная структура, которая не получит выплаты в долларах или евро, как предусмотрено договорами. Где правительство берет столько рублей, чтобы платить по долгам?

— Оно берет их в бюджете. Ведь белорусский бюджет функционирует в основном в рублях, большая часть выручки тоже в них. Поэтому и раньше для большей части выплат внешнего госдолга деньги все равно брались в бюджете в рублях, их несли на валютно-фондовую биржу либо Нацбанку и обменивали на валюту.

Да, есть доля доходов бюджета в долларах, в основном это часть, связанная с налогами на внешнеэкономическую деятельность. Но это небольшая часть, поэтому для выплат по внешнему госдолгу все равно сначала надо было найти деньги в рублях.

Где они берутся? Тут мы упираемся в другую непрозрачность — мы сейчас очень мало знаем о том, что происходит с бюджетом. Судя по всему, там серьезный дефицит, что неудивительно в связи с большим падением ВВП и выполнением обязанностей выплат в социальном секторе. Этот дефицит покрывается, как мы узнали постфактум, за счет наращивания внешнего госдолга и внутреннего. Во втором случае за счет гособлигаций, которые продаются экономическим агентам на внутреннем рынке, в первую очередь коммерческим банкам, но также Национальному банку (в этом году регулятор купил облигации Минфина примерно на 3 млрд рублей). А когда Нацбанк покупает облигации — это по сути эмиссия, таким образом регулятор запускает рубли в экономику.

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