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«За что жить?»: за месяц с переработкой белоруска получила чуть больше $100

  • 24.11.2022, 15:28
«За что жить?»: за месяц с переработкой белоруска получила чуть больше $100

Cотрудница госпредприятия показала свой расчетник.

Работница фермы «Радеево» госпредприятия «УваровичиЭлит» в Буда-Кошелевском районе получила за октябрь 277 рублей (110 долларов). При том, что трудилась с переработкой — это видно из расчетника, который доярка прислала в «Гомель Online».

«Чтобы отапливать дом на зиму, нужно заказывать две машины брикета. Двое детей несовершеннолетних учатся в школе, нужно одеть, обуть к зиме, за что жить?» — задается вопросом доярка.

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