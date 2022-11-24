Премьер Польши поддержал идею передать Украине системы Patriot 24.11.2022, 15:31

Матеуш Моравецкий рассказал, где они могут быть размещены.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал идею передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot, которые Германия предложила разместить на польской территории.

По его словам, были разговоры о том, как лучше всего использовать предложение Германии, чтобы «защитить большую часть того пространства, которое находится под угрозой», сообщает польское агентство PAP.

«Конечно, я считаю, что предложение, которое мы сделали, будет хорошим предложением, которое защитит эту полосу земли, эту границу, это западное украинско-польское пограничье и это восточное польско-украинское пограничье. Мы делаем все, чтобы обеспечить высочайшую безопасность, максимум безопасности в этой части Польши», — заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что западная граница Украины и восточная граница Польши является «тем же пространством».

По его словам, массированные ракетные удары РФ провоцируют новые волны беженцев, чего Польша не хочет допустить.

Германия предложила Польше системы Patriot после падения ракеты в Пшеводуве у границы с Украиной.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился к Германии с просьбой направить в Украину системы ПВО Patriot.

В Воздушных силах заявили, что ракетная система Patriot усилит ПВО Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».