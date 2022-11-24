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«Почему люди должны страдать и мерзнуть?»

  • 24.11.2022, 15:34
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«Почему люди должны страдать и мерзнуть?»

Один из микрорайонов Борисова остался без отопления.

Читатель сайта Charter97.org из Борисова сообщил, что в городе без отопления остался целый микрорайон — Лядищи:

— Это примерно 50 многоэтажек. В очередной раз руководство города и коммунальные службы «экономят» деньги на здоровье людей.

Просто удивительно, как можно было при проектировании нового микрорайона из 16-многоэтажек, магазинов, кафе, ФОК, детского сада, школы, отделения банка, забыть про котельную?

Почему проживающие в районе люди должны страдать и мерзнуть? В чьих карманах осела эта «экономия»?

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