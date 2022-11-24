закрыть
24 ноября 2022, четверг, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Археологи открыли правду о забытом римском императоре-узурпаторе

  • 24.11.2022, 15:39
Археологи открыли правду о забытом римском императоре-узурпаторе

Исторических записей о нем не было.

Ученые из Университетского колледжа Лондона изучили нескольких римских монет, которые долгое время считались подделками, и выяснили, что на них изображен ранее неизвестный римский император Спонсиан. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Монетные дворы в Древнем Риме производили монеты с портретами правящих в конкретный момент императоров. В 1713 году в Трансильвании якобы были обнаружены монеты с портретом человека по имени Спонсиан, но исторических записей о нем не было.

Долгое время эти находки считались подделками, которые были созданы для продажи коллекционерам. Для подробного изучения четырех монет авторы нового исследования применили микроскопию в видимом свете, ультрафиолетовую визуализацию, сканирующую электронную микроскопию и инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье в режиме отражения. Для сравнения они использовали две монеты, в подлинности которых не было сомнений.

Анализ выявил признаки, характерные для монет, которые находились в обращении в течение длительного периода времени. Исследователи также проанализировали глиняные отложения на монетах и обнаружили, что они долго пролежали в земле, прежде чем их откопали. Эти данные означают, что монеты были подлинными.

Проанализировав исторические записи, ученые предположили, что Спонсиан был командующим армией в римской провинции Дакия в период военных раздоров в 260-х годах нашей эры.

Возможно, местный сепаратистский военный режим сначала изготовлял слитки по образцам монет республиканской эпохи и времен правления недавних императоров, добившихся определенных успехов в районе и, наконец, под именем местного главнокомандующего, который узурпировал императорский титул.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип