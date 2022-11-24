Археологи открыли правду о забытом римском императоре-узурпаторе 24.11.2022, 15:39

Исторических записей о нем не было.

Ученые из Университетского колледжа Лондона изучили нескольких римских монет, которые долгое время считались подделками, и выяснили, что на них изображен ранее неизвестный римский император Спонсиан. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Монетные дворы в Древнем Риме производили монеты с портретами правящих в конкретный момент императоров. В 1713 году в Трансильвании якобы были обнаружены монеты с портретом человека по имени Спонсиан, но исторических записей о нем не было.

Долгое время эти находки считались подделками, которые были созданы для продажи коллекционерам. Для подробного изучения четырех монет авторы нового исследования применили микроскопию в видимом свете, ультрафиолетовую визуализацию, сканирующую электронную микроскопию и инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье в режиме отражения. Для сравнения они использовали две монеты, в подлинности которых не было сомнений.

Анализ выявил признаки, характерные для монет, которые находились в обращении в течение длительного периода времени. Исследователи также проанализировали глиняные отложения на монетах и обнаружили, что они долго пролежали в земле, прежде чем их откопали. Эти данные означают, что монеты были подлинными.

Проанализировав исторические записи, ученые предположили, что Спонсиан был командующим армией в римской провинции Дакия в период военных раздоров в 260-х годах нашей эры.

Возможно, местный сепаратистский военный режим сначала изготовлял слитки по образцам монет республиканской эпохи и времен правления недавних императоров, добившихся определенных успехов в районе и, наконец, под именем местного главнокомандующего, который узурпировал императорский титул.

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