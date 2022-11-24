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ВСУ разбили 24-ю бригаду ГРУ России

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  • 24.11.2022, 16:04
  • 9,254
ВСУ разбили 24-ю бригаду ГРУ России

В Минобороны РФ признали факт ликвидации 78 спецназовцев.

В Сети появились кадры из РФ, где командование 24-й бригады ГРУ РФ провело мероприятие, связанное с ликвидированными в Украине оккупантами. Они признали гибель минимум 78 спецназовцев, большая часть из которых отправилась к Кобзону во время весенних боев в районе Ямполя на Донбассе.

Ролик на своей странице в Telegram-канале выложил Антон Геращенко.

Мероприятие проходило еще 24 октября в День подразделений спецназначения РФ. Геращенко заявил, что теперь у жен, матерей и подруг ликвидированных спецназовцев есть повод для празднования.

Минобороны РФ признали факт ликвидации 78 оккупантов, а значит можно от государства получить денежную компенсацию или автомобиль «Ладу Гранта».

2 мая в украинских СМИ появилась новость от Генштаба ВСУ, где было подтверждено уничтожение оккупантов из 24-й бригады ГРУ в районе Ямполя. На кадрах можно было увидеть как уничтоженную вражескую военную технику, так и самих спецназовцев.

24-я бригада базируется в Новосибирске. Спецназовцы принимали участие в двух чеченских войнах, в войне в Сирии, а также в войне против Украины.

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