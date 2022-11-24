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В Беларуси нашли нож, который стоит больше двух тысяч рублей

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  • 24.11.2022, 15:55
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В Беларуси нашли нож, который стоит больше двух тысяч рублей

Цена может поставить в тупик неподготовленного покупателя.

Журналисты onliner.by продолжают искать объяснение ценам, которые могут поставить в тупик неподготовленного белоруса. Сегодня оценим, чем же так хорош самый дорогой кухонный нож — от швейцарского бренда Victorinox.

Кухонный нож из дамасской стали Victorinox Santoku стоит больше, чем зарабатывает среднестатистический минчанин за целый месяц. Каких-то 2380 рублей — и он ваш.

Заслуживает ли нож таких инвестиций, журналисты спросили у шеф-повара Антона Каленика.

— Начнем с того, что это коллекционный нож. Лезвие изготовлено из уникальной дамасской стали, ее делают путем скручивания и ковки разных видов стали множество раз. Ручка сделана из натурального ореха, на лезвии выгравирован необычный орнамент. Сам нож очень тонкий, очень острый и долго не требует заточки, подходит для нарезки и мяса, и фруктов, и овощей. Но, конечно, он скорее для красоты — чтобы достать его, показать гостям, что-то порезать. Такой нож нельзя мыть в щелочной среде в посудомоечной машине — это убьет его за пару месяцев. Можно мыть только мягкой губкой и только проточной водой, без мыла. Такова особенность дамасской стали.

Всего в мире выпущено 1884 экземпляра таких ножей. Тираж в таком количестве выбрали неслучайно — именно в 1884 году была основана компания Victorinox. На рукояти каждого ножа выгравирован индивидуальный серийный номер в формате 0000/1884.

— И этот нож не будет дешеветь со временем, даже спустя 10 лет будет стоить дорого, потому что это коллекционная вещь. При этом нужно быть внимательными, потому что очень много продается подделок, — отмечает собеседник.

Victorinox — всемирно известный бренд. Компания выпускает не только коллекционные ножи, но также ножи для армии (швейцарский армейский нож известен во всем мире). Есть у бренда и линейка самых обычных «ножей-работяг», рассказывает повар Антон Каленик. Но лично он в работе предпочитает профессиональные ножи Giesser.

— У них очень широкая линейка, эти ножи показали себя очень хорошо, я получаю кайф от работы с ними. Их сложно сломать, они очень долго держат заточку. Но, опять же, их нельзя мыть в посудомоечной машине — это вообще всех ножей касается. Если говорить о соотношении цена — качество, я бы еще обратил внимание на испанские ножи Arcos: они служат не так долго, как немецкие, но тоже очень достойные. Еще дешевле — бразильские ножи Tramontina, тоже работяги, я бы их не списывал со счетов. Есть у меня в коллекции и швейцарский нож Victorinox, покупал его лет 10 назад в Италии, тоже из дамасской стали, хоть и не коллекционный. Он мне очень нравится, дома иногда пользуюсь, но стараюсь беречь.

Нам стало интересно: а сколько стоит cамый недорогой нож? Нашли вот такой наборчик за 2,8 рубля — по 1,4 рубля за штуку. Лезвие из нержавеющей стали, рукоятка из пластика. Мы понятия не имеем, сколько прослужит на кухне такой нож. Но разница в цене со швейцарским получилась впечатляющей — нож Vitesse обойдется вам дешевле в 1700 раз.

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