На захваченной территории Херсонской области оккупанты готовятся к дезертирству 24.11.2022, 16:14

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Россияне ищут гражданскую одежду.

На временно захваченной территории Херсонской области Украины российские оккупанты грабят местное население и готовятся дезертировать.

Об этом в ходе брифинга сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.

«Отмечаются многочисленные факты ограбления оккупантами местного населения с целью завладения гражданской одеждой и продуктами для подготовки к дезертирству», — сказала Маляр.

Она рассказала, что среди личного состава российских подразделений в Херсонской области растут панические настроения. Маляр отметила, что захватчики боятся, что их отправят на Донецкое или Луганское направления, где РФ ежедневно несет огромные потери в живой силе.

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