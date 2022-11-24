На захваченной территории Херсонской области оккупанты готовятся к дезертирству
- 24.11.2022, 16:14
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Россияне ищут гражданскую одежду.
На временно захваченной территории Херсонской области Украины российские оккупанты грабят местное население и готовятся дезертировать.
Об этом в ходе брифинга сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр.
«Отмечаются многочисленные факты ограбления оккупантами местного населения с целью завладения гражданской одеждой и продуктами для подготовки к дезертирству», — сказала Маляр.
Она рассказала, что среди личного состава российских подразделений в Херсонской области растут панические настроения. Маляр отметила, что захватчики боятся, что их отправят на Донецкое или Луганское направления, где РФ ежедневно несет огромные потери в живой силе.