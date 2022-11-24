Латвия демонтировала мост на границе с Беларусью

Латвия демонтировала мост на границе с Беларусью8
- 24.11.2022, 16:18
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Мост соединял два берега реки Синюх возле «Кургана Дружбы».
На латвийской стороне «Кургана Дружбы» демонтировали мост, соединявший Беларусь и Латвию.
Мост соединял два берега реки Синюх, недалеко от него находился так называемый «Курган Дружбы», посвященный к победе над немецко-фашистскими захватчиками во Второй мировой войне.
В октябре Латвия частично демонтировала памятник на кургане, сняв памятные знаки.
На латвийской стороне «Кургана Дружбы» демонтировали мост, соединявший Беларусь и Латвию.— Сharter97.org (@charter_97) November 24, 2022
Мост соединял два берега реки Синюх, недалеко от него находился так называемый «Курган Дружбы», посвященный к победе над немецко-фашистскими захватчиками во Великой Отечественной войне. pic.twitter.com/YKOetPPiGA