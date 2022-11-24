Латвия демонтировала мост на границе с Беларусью

На латвийской стороне «Кургана Дружбы» демонтировали мост, соединявший Беларусь и Латвию.



Мост соединял два берега реки Синюх, недалеко от него находился так называемый «Курган Дружбы», посвященный к победе над немецко-фашистскими захватчиками во Великой Отечественной войне. pic.twitter.com/YKOetPPiGA