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Латвия демонтировала мост на границе с Беларусью

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  • 24.11.2022, 16:18
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Латвия демонтировала мост на границе с Беларусью

Мост соединял два берега реки Синюх возле «Кургана Дружбы».

На латвийской стороне «Кургана Дружбы» демонтировали мост, соединявший Беларусь и Латвию.

Мост соединял два берега реки Синюх, недалеко от него находился так называемый «Курган Дружбы», посвященный к победе над немецко-фашистскими захватчиками во Второй мировой войне.

В октябре Латвия частично демонтировала памятник на кургане, сняв памятные знаки.

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