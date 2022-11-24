Операция «Пригожин» Виктор Андрусив

24.11.2022, 16:24

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Виктор Андрусив

Возможен ли в России настоящий бунт?

Ожидания революции в России часто признают наивными и бесперспективными. Мы уже утилизировали 80 тыс. оккупантов, у них объявили мобилизацию, но никаких бунтов и протестов мы не увидели. Действительно ли революция там невозможна, ведь мы говорим о стране, в которой когда-то произошла Октябрьская революция – одна из самых известных в истории?

Революция всегда требует трех составляющих: протестных настроений, организации и лидера. Причем требуются все составляющие одновременно, наличие одной или двух не ведет к революции. В Кремле очень хорошо знают эту формулу, поэтому работают по всем составляющим одновременно: протестные настроения перебивают пропагандой, организации уничтожают, лидеров сажают. И, несмотря на поражения в войне, в России все спокойно.

Критические выступления российских пропагандонов делаются с целью сохранения аудитории, «начавшей что-то подозревать»

На самом деле нет. В России происходит серьезный рост протестных настроений, и доказательством тому является рост популярности Пригожина. Я считаю аналитику о том, что Пригожин будет чуть ли не конкурентом Путина, откровенной ерундой. Причина его популярности гораздо проще. Дело в том, что пропаганда эффективно работает тогда, когда «все не так однозначно». Но когда все однозначно, как отступление из Харькова, пропаганда рискует уничтожить канал коммуникации. Поэтому мы начали наблюдать немало критических выступлений российских пропагандонов. Это делается с целью сохранения аудитории, «начавшей что-то подозревать».

Подобная история происходит и на политическом уровне. Если зритель не увидит, что он подозревает в политике, он начнет искать альтернативные решения. И потому на сцену выпускают Пригожина, который резко критикует Минобороны, рубит правду матку, агитирует зэков, делает центры подготовки вагнеровцев, призывает наказать «хохлов» и так далее. Пригожин делает все, что ждет обеспокоенный провалами русский зритель, и этот зритель тянется к «кухарке Путину», а не к каким-то опасным «ленинам». И вместе с этим это новое «лицо правды» хвалит Суровикина, поддерживает отступление из Херсона, ничего не говорит плохого о Путине. Фактически Пригожин сегодня является прокладкой между властями и ростом протестных настроений, и то, что его выпустили, означает, что ситуация набирает обороты.

Операция «Пригожин» будет завершена в ближайшее время, и тогда начнется операция «Жертвоприношение»

Операция «Пригожин» будет завершена в ближайшее время, поскольку поражения растут, а критика с его стороны становится меньше. И вот здесь начнется новая операция «Жертвоприношение»: какое-то время обществу будут приносить в жертву виновников неудач, арестовывая каких-нибудь генералов или бизнесменов. Это позволит выиграть еще некоторое время, но запустит необратимые процессы в элитах, которые будут жить под постоянным страхом. И эти же элиты начнут кучковаться и поддерживать протестные инициативы.

В конце концов рост протестных настроений значительно больше подталкивает Кремль к переговорам, чем ситуация в армии. Имея ядерное оружие, они могут не бояться нашего вторжения, но рост поражений неизбежно подрывает их изнутри.

Виктор Андрусив, t.me

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