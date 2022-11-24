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Белорусские спортсмены и украинские власти будут вместе координировать санкции

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  • 24.11.2022, 16:35
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Белорусские спортсмены и украинские власти будут вместе координировать санкции

Создана рабочая группа.

В Украине создана рабочая группа по спортивным санкциям и допуску к международным спортивным соревнованиям. В ней приняли участие представители Белорусского фонда спортивной солидарности (BSSF), сообщают Athletes for Freedom.

С украинской стороны в рабочей встрече участвовали заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Днепров, президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, представители министерств молодежи и спорта, иностранных дел, культуры и информационной политики, депутаты и другие. Со стороны BSSF участие в заседании принимали директор фонда Александр Опейкин, представители фонда Михаил Залевский и Анатолий Котов.

«Целью рабочей группы является модернизирование спортивных санкций, бойкот спортсменов-пропагандистов, недопуск их в широкое спортивное пространство для распространения идей ненависти и войны», – сообщили беларусские спортсмены.

По итогам заседания решено вынести на рассмотрение Комитета Верховной Рады по делам молодежи и спорта вопрос о создании рабочей группы по противодействию российской агрессии в сфере спорта, предложить ему разработать проект постановления Верховной Рады о расширении механизмов противодействия российской пропаганде в сфере спорта, предложить ввести персональные санкции в отношении первой группы «проверенных лиц».

BSSF не первый месяц сотрудничает с украинскими спортсменами. Так, 25 октября, совместная делегация украинских и белорусских спортсменов вместе с представителями BSSF провели официальную встречу с директором Офиса в Восточной Европе Государственного департамента США Даниелом Бишофом.

Тогда они, в частности, обсудили усиление санкций в спортивной отрасли на режимы Александра Лукашенко и Владимира Путина, лишение НОК Беларуси и федераций международного представительства, визовые ограничения для спортсменов, поддерживающих диктатуру в Беларуси и войну в Украине.

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