«Россияне уже понимают провал своей военной стратегии» 24.11.2022, 17:03

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С юга Украины им придется отступать.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк сообщила, что на южном плацдарме ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника.

Об этом она сказала в эфире телеканала «Эспрессо».

«Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра, в районе Армянска», – объяснила Гуменюк.

По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК «Юг», россияне уже осознают, что им придется уступать оккупированные территории.

«На правом берегу Днепра они строили многослойную оборону, по которой и отступали. Так же сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км. Потому что понимает, что придется отступать», - подчеркнула Гуменюк.

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