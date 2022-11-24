Шольц: РФ не может выиграть войну на поле боя

Шольц: РФ не может выиграть войну на поле боя1
- 24.11.2022, 17:20
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Бомбовый террор против гражданского населения должен прекратиться
Немецкий канцлер Олаф Шольц, комментируя ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины, заявил, что бомбовый террор России против гражданского населения должен прекратиться.
Об этом сообщает DW.
«Этот бомбовый террор против гражданского населения должен прекратиться, и немедленно», — заявил он.
По его словам, Россия больше не может выиграть эту войну на поле боя, должна прекратить убивать и открыть путь для мирных переговоров.