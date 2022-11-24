ВСУ уничтожили ангар с военной техникой оккупантов 24.11.2022, 17:41

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Четкая работа украинской артиллерии попала на видео.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили ангар с военной техникой российских оккупантов в левобережной части Херсонской области.

Об этом сообщил Телеграмм-канал «Оперативный ВСУ», обнародовав соответствующее видео с комментарием: «Горит-пылает скрытая в ангаре техника враждебная. Херсонщина».

Ролик снят с монитора операторов беспилотного летательного аппарата, операторы которого обсуждают поиск целей для артиллеристов. Очевидно, они обнаружили данную мишень и скорректировали огонь по ней.

Интересно, что в верхнем правом углу видна дата 23 ноября, то есть вчера. А это значит, что ангар был расположен именно на восточном оккупированном берегу Днепра, ведь западный полностью освобожден.

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