ВСУ уничтожили ангар с военной техникой оккупантов
- 24.11.2022, 17:41
- 2,816
Четкая работа украинской артиллерии попала на видео.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили ангар с военной техникой российских оккупантов в левобережной части Херсонской области.
Об этом сообщил Телеграмм-канал «Оперативный ВСУ», обнародовав соответствующее видео с комментарием: «Горит-пылает скрытая в ангаре техника враждебная. Херсонщина».
Ролик снят с монитора операторов беспилотного летательного аппарата, операторы которого обсуждают поиск целей для артиллеристов. Очевидно, они обнаружили данную мишень и скорректировали огонь по ней.
Интересно, что в верхнем правом углу видна дата 23 ноября, то есть вчера. А это значит, что ангар был расположен именно на восточном оккупированном берегу Днепра, ведь западный полностью освобожден.