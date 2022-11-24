Белорусская волонтерка Карина Потемкина все-таки получила ВНЖ в Украине

Белорусская волонтерка Карина Потемкина все-таки получила ВНЖ в Украине8
- 24.11.2022, 17:44
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Ей грозила депортация.
Белорусская волонтерка Карина Потемкина наконец получила временный вид на жительство в Украине. Об этом она написала в «Фейсбуке». С лета ей грозила депортация (в июле миграционная служба даже поставила ей штамп о выдворении из Украины).
Потемкина после подавления протестов 2020-го в Беларуси уехала в Украину, остановилась в Буче в Киевской области. За помощь украинцам получила благодарность от местных властей. Однако в октябре ей не продлили временный вид на жительство. Теперь же проблема решена.