Белорусская волонтерка Карина Потемкина все-таки получила ВНЖ в Украине 8 24.11.2022, 17:44

2,418

Карина Потемкина

Ей грозила депортация.

Белорусская волонтерка Карина Потемкина наконец получила временный вид на жительство в Украине. Об этом она написала в «Фейсбуке». С лета ей грозила депортация (в июле миграционная служба даже поставила ей штамп о выдворении из Украины).

Потемкина после подавления протестов 2020-го в Беларуси уехала в Украину, остановилась в Буче в Киевской области. За помощь украинцам получила благодарность от местных властей. Однако в октябре ей не продлили временный вид на жительство. Теперь же проблема решена.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».