Врачи рассказали, как дожить до 120 лет 6 24.11.2022, 17:55

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Эти советы сохранят ваше здоровье на долгие годы.

Кто лучше всех знает, как продлить жизнь? Конечно, врачи, которые работают с пациентами каждый день, пишет vesty.co.il. Семь израильских врачей из разных областей медицины дали советы, способные сохранить ваше здоровье на долгие годы. Возможно, даже до 120 лет.

1. Избегайте электровелосипедов и самокатов

Д-р Хульета Вертхейн, заведующая травмпунктом больницы «Ихилов» в Тель-Авиве

Работая в приемном покое многие годы, врачи лучше других понимают, что жизнь может прерваться в одно мгновение. Я сталкивалась с людьми, бравшими на себя неоправданные риски. В последние годы в Тель-Авиве число несчастных случаев из-за электрических велосипедов и самокатов бьет рекорды.

Мальчик 15 лет наехал на 13-летнего ребенка, и тот лишился ноги. 81-летнюю старушку, вышедшую за покупками, сбил человек на электросамокате, и у нее развилось массивное мозговое кровотечение. 31-летнему мужчине, ехавшему на таком самокате и попавшему в ДТП, скоро ампутируют ногу.

И это лишь небольшая часть подобных происшествий, число которых достигает 200 случаев в месяц. В настоящее время 15% травм в Израиле приходится на долю пострадавших в подобных ДТП. Некоторые из них умирают, другие становятся пожизненными инвалидами.

Электрические велосипеды и самокаты - не игрушки. Некоторые развивают очень большую скорость. Если вы продолжаете ими пользоваться, обратите внимание, как и где вы ездите на них. Необходимо носить подходящий по размерам шлем, чтобы защитить голову, и применять средства защиты других частей тела. И ездите осторожно, чтобы не причинить ущерб себе или окружающим!

2. Не бойтесь прививок - они спасают жизнь

Д-р Бибиана Хазан, заведующая инфекционным отделением больницы «Ха-Эмек» в Афуле

За три года эпидемии коронавируса мы поняли, что будут появляться новые штаммы микробов и вирусов, некоторые очень агрессивные. Раньше считалось, что тяжелые пандемии, вроде испанки, случаются раз в 100 лет, а малые эпидемии - раз в 10 лет, но сейчас ситуация полностью изменилась.

Ускорилось перемещение людей на большие расстояния, и они переносят по странам и континентам опасные инфекции. История учит нас, что вакцинация спасает человечество. За исключением малого числа антипрививочников большая часть людей в мире поняла, что прививки останавливают эпидемии и снижают заболеваемость и смертность.

Прививки также позволяют вернуться к нормальной жизни. Я обращаюсь к родителям с призывом позаботиться о том, чтобы дети были привитыми. За вакцинами стоят годы исследований и миллионы привитых людей во всем мире. Прививать начинают с раннего детства, но и взрослым стоит позаботиться о вакцинации. Идите прививаться, сделайте это своевременно. Вакцины - подарок человеку от медицинской науки.

3. Позаботьтесь о стабильной и комфортной среде для детей

Д-р Гилад Боденхаймер, детский психиатр и заведующий отделом психического здоровья больничной кассы «Маккаби»

Эпидемия коронавируса сделала нашу жизнь нестабильной, особенно у детей. Во всем мире возросло число детей, страдающих депрессией и тревожными расстройствами, что вызвано длительными периодами изоляции, долгими часами у экранов компьютеров и удалением от нормальной жизни.

Мозг школьников быстро развивается во время учебы и требует учебной и социальной активности. Ребенок, не играющий со сверстниками и изолированный от них, не проходит необходимых этапов в своем развитии.

Родители должны обращать внимание на симптомы эмоционального неблагополучия у ребенка, и чем раньше он получит лечение, тем проще будет избежать ухудшения.

Ребенок, не желающий вставать с кровати, не интересующийся компанией сверстников, не посещающий регулярно школу, не получающий удовольствия от того, что его радовало раньше, не выполняющий домашние задания и выражающий нервозность и отчаяние, нуждается в консультации и обследовании.

К услугам родителей - консультанты школ, знающие, что нужно делать в такой ситуации, а в тяжелых случаях следует обращаться через больничную кассу к психологу или психиатру. Родителям стоит быть внимательными к состоянию ребенка и учитывать его потребности, но не уступать ему в вопросах возвращения к нормальному образу жизни.

4. Защититесь от болезней, переносимых комарами

Проф. Эли Шварц, терапевт и специалист по тропическим болезням из больницы «Шиба» в Рамат-Гане

По мере затухания эпидемии коронавируса люди все чаще ездят за границу. При этом температура планеты продолжает расти, что увеличивает ареалы обитания комаров. Они осваивают все новые территории.

В последнее время мы наблюдаем появление переносимых комарами болезней на высотах более 1500 м, часть этих мест популярна среди израильских туристов. Так, расположенная в горах столица Непала Катманду страдает от роста заболеваемости лихорадкой денге (кадахат-денге), переносимой комарами рода Aedes. От укуса зараженного комара до появления симптомов проходит неделя, в течение которой турист может оказаться в месте, где недоступна медицинская помощь.

Эффективной вакцины от лихорадки денге нет. Так что спасение - в использовании средств от комаров. Мы рекомендуем брать с собой в Непал такие средства, лицензированные в Израиле.

В последнее время существенно растет число израильтян, возвращающихся из Африки с малярией. В 2021 году умер заразившийся малярией израильтянин. От малярии есть эффективная профилактическая терапия, рекомендуется принимать таблетки в течение пяти дней перед поездкой в места, где свирепствует малярия.

5. Замораживание яйцеклеток позволяет создать семью в любом возрасте

Проф. Таль Бирон, заведующая акушерско-гинекологическим отделением больницы «Меир» в Кфар-Сабе

В последние годы женщины все позже выходят замуж. Но, увы, фертильность существенно снижается после 35 лет, и если женщина к этому возраст еще бездетна, ей стоит позаботиться о заморозке яйцеклеток.

Немалое число занятых карьерой женщин прибегают к этому решению, чтобы иметь возможность родить ребенка после 30 лет. И при приближении 35-летнего рубежа это логичное решение. Это недешево, но все большее число женщин в Израиле пользуются услугой заморозки.

Если женщина не сделала этого, но захотела родить в 40 лет и позже, ей трудно помочь в осуществлении желания. Яйцеклетки в 40 лет - уже не те, что были в 30. Как гинеколог и женщина, я считаю своим долгом повысить осведомленность об этой процедуре. Пусть каждая женщина сможет принять разумное решение.

6. Дети должны больше бывать на солнце ради хорошего зрения

Проф. Давид Цадок, заведующий офтальмологическим отделением больницы «Шаарей-Цедек» в Иерусалиме

40% детей в развитых странах страдают близорукостью. Это связано с тем, что они долгое время проводят у экранов. В последнее время появился ряд исследований, согласно которым недостаточный контакт с дневным светом способствует развитию близорукости у детей. Причина - нарушение выработки дофамина, играющего важную роль в профилактике близорукости.

Китайские и сингапурские исследователи продолжают изучать связь времени, проведенного школьниками на солнце и процентом близоруких среди них. Возможно, эффект связан с тем, что дети при этом проводят меньше времени у экранов, оказывающих негативное влияние на зрение. Поэтому нужно поощрять времяпрепровождение вне дома и вдали от экранов в светлое время суток.

Родителям следует обращать внимание на симптомы близорукости, один из которых - затруднения с учебой. Дошкольникам нужны регулярные проверки зрения у детского офтальмолога.

При сильной близорукости в 15 лет возрастает риск отслойки сетчатки, что может привести к слепоте.

7. Занимаетесь спортом? Проверяйте сердце чаще

Д-р Дани Хадас, детский и спортивный кардиолог

В последние годы люди, занимающиеся фитнесом и любительским спортом, нередко теряют сознание. Все происходит очень быстро, и спасти человека от остановки сердца в таких случаях может только дефибриллятор (спортзалы в Израиле обязаны иметь этот прибор).

Немалая часть случаев остановки сердца вызвана врожденными пороками и скрытой аритмией. В таких случаях дефибриллятор неэффективен, поэтому любителям спорта необходимо обязательно проверять состояние сердца, особенно детям старше 10 лет.

Обследование сердца у спортсменов давно практикуется во всем мире, но подход к методам различен. Европейцы, лидирующие в спортивной медицине, рекомендуют делать обследование всем профессиональным спортсменам, взрослым и детям. Рекомендуется снятие ЭКГ, эхокардиограммы (эко-лев) и эргометрии (ЭКГ под нагрузкой) с получением справки от кардиолога о результатах обследования, начиная с подросткового возраста.

По оценкам, такие меры могут существенно уменьшить число случаев внезапной смерти спортсменов, выявив врожденные пороки и другие расстройства, которые могут вызвать летальный исход во время тренировки, матча или соревнований. Сердечно-сосудистые заболевания могут длительное время носить латентный характер. Занятия спортом увеличивают потребность организма в кислороде, что повышает частоту сердечных сокращений, и больное сердце может не справиться с нагрузкой и остановиться.

Ранние диагностика и лечение, а также адаптация нагрузок к возможностям сердца спасают жизнь. Я обращаюсь к родителям, чьи дети занимаются спортом: он в целом полезен, но перед тем, как начать им заниматься, следует обратиться к педиатру и попросить направление на ЭКГ под нагрузкой (ЭКГ бе-маамац) и эхокардиографию и показать результаты спортивному кардиологу. Эти простые обследования спасают жизнь.

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