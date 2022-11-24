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Вторая холодная война

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  • Игорь Эйдман
  • 24.11.2022, 17:59
  • 4,216
Вторая холодная война
Игорь Эйдман

Задачи Кремля не предполагают мирных путей реализации.

У новой холодной войны, в отличие от прошлой, к сожалению, не может быть мирного решения. Холодная война между СССР и Западом была вызвана конфликтом двух социальных систем и идеологий. Поэтому Сахаров, например, предлагал конвергенцию этих систем в качестве способа предотвращения ядерной катастрофы.

Советские руководители после Сталина также обещали мирное решение противостояния через доказательство преимуществ и триумф коммунизма во всем мире.

Хрущев пошел на уступки в Карибском кризисе, рассуждая, по всей видимости, примерно так: чего воевать с этими американцами, рано или поздно они сами станут коммунистами. В картине мира, которая была в головах у советских правителей, конфликт с Западом мог быть решен не уничтожением противника, а неизбежной победой коммунизма в западных странах.

Западные политики в свою очередь рассчитывали на то, что преимущества свободного мира со временем убедят страны восточного блока отказаться от тоталитаризма. Конвергенции не случилось, но Запад мирным путем доказал свое превосходство, социализм рухнул. С ним закончилась Первая холодная война.

Идущая сейчас Вторая Холодная война имеет другие фундаментальные основы. В сознании российских властей это не конкуренция систем, а война на уничтожение.

Российская верхушка не предусматривает возможность какого-то превращения капиталистических «козлищ» в коммунистических «овец». Путин и Ко объявили Запад извечным врагом России, который стремится лишить страну суверенитета, природных ресурсов и гетеросексуальной ориентации. В рамках их картины мира это противостояние может закончиться только фатальным поражением одной из сторон.

Задачи Кремля не предполагают мирных путей реализации, а сдерживание его агрессивных устремлений невозможно мирным путем. Позиции России и Запада настолько антагонистичны, что разрядка и, тем более, мирное решение конфликта попросту невозможны. Если Вторая холодная война России и Запада вскоре не закончится фатальным разгромом российской армии в Украине (на что я искренне надеюсь), со временем она имеет все шансы перейти в горячую ядерную войну.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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