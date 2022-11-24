На границе с Украиной эвакуируют фуры, брошенные водителями 2 24.11.2022, 18:18

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Большегрузы оставили во время начала войны.

Стало известно, куда направят большегрузы, оставленные на границе Беларуси с Украиной после начала войны. Подробности сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета.

Так, в ГТК пояснили, что на обочине автотрассы вблизи украинской границы, которая соединяет пункты пропуска «Мокраны» (с белорусской стороны) и «Доманово» (с украинской), уже почти девять месяцев стоят большегрузы. Фуры были брошены на проезжей части 25 февраля 2022-го, после того, как началась война России в Украине. Вот что сделают с брошенными грузовиками.

- Фуры, оставленные на проезжей части, затрудняют движение служебного транспорта. Поэтому их эвакуируют на стоянку, - прокомментировали в пресс-службе.

Сообщается, что большегрузы временно будут размещены на стоянке пункта пропуска «Мокраны».

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