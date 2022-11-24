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Какой будет погода в Беларуси в пятницу

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  • 24.11.2022, 18:37
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Какой будет погода в Беларуси в пятницу

25 ноября погодные условия станут определять атмосферные фронты с южных широт.

До конца недели продолжит поступать неустойчивый, влажный воздух с юга. Сохранится сырая, с осадками и туманами погода. Большая вероятность гололедных явлений.

По данным Белгидромета, 25 ноября погодные условия в Беларуси станут определять атмосферные фронты с южных широт. Небо будет затянуто плотными, снеговыми облаками, из-за легких морозов образуются гололедные явления.

В пятницу будет облачно. На большей части территории – снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Ночью и утром по северо-востоку – сильный снег. Влажность до 90%, местами туман, на дорогах гололедица. В отдельных районах, а ночью и утром по юго-востоку на большей части территории страны ожидается гололед. Ветер восточный, умеренный. Атмосферное давление будет расти.

Температура воздуха утром – от -3°C по западу до 0°C по юго-востоку С учетом влажности и ветра по ощущениям будет немного холоднее. В середине дня столбики термометров на отметках – от -2°C до +1°C. К вечеру – от -3°C по Витебской до +1°C по Гомельской области.

В последние осенние выходные характер погоды существенно не изменится. За нее продолжат отвечать атмосферные фронты с востока Украины и влажные, неустойчивые воздушные массы. Ожидается преобладание облачной погоды.

Временами будет идти снег, мокрый снег, по юго-востоку с дождем. Влажность до 100%, в отдельных районах туман, видимость сократится до полукилометра, гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью будет варьироваться от -6°C по северо-востоку до +1°C по югу, днем -4…+2°C.

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