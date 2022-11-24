Генштаб ВСУ: 10−15 тысяч силовиков Беларуси готовы за деньги воевать против Украины 7 24.11.2022, 18:52

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При этом морально-психологическое состояние в белорусской армии низкое.

По оценкам Генерального штаба ВСУ, 10−15 тысяч белорусских силовиков готовы воевать против Украины. Главная мотивация для них — деньги. При этом морально-психологическое состояние в белорусской армии низкое. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

— Около 10−15 тысяч личного состава силовых структур Республики Беларусь готовы принять участие в так называемой специальной военной операции Российской Федерации. Прежде всего из-за привлекательности высокого денежного обеспечения, — заявил Алексей Громов.

При этом, по его словам, готовность вооруженных сил Беларуси вести самостоятельные военные действия в Украине оценивается как низкая — большинство личного состава отказывается участвовать в войне.

По оценкам Генштаба ВСУ, сейчас в Беларуси находятся около 9 тысяч российских военных и около 250 единиц российской военной техники. Это подразделения 1-й танковой армии, прежде всего, 2-й мотострелковой дивизии, вместе с техникой и только что мобилизованными. Их размещают на основных военных полигонах Беларуси.

За октябрь РФ перебросила в Беларусь около 1500 железнодорожных платформ с вооружением и военной техникой, до 200 пассажирских вагонов, а также более 100 грузовых вагонов с военным имуществом.

— Противник распространяет информацию о так называемом возможном обострении остановки в период с 23 по 28 ноября на российско-украинской границе. При этом заявляется, что НАТО и Украина хотят захватить приграничные районы «миролюбивой Беларуси и России», — заявил Громов и не исключил, что россияне могут устроить в этот период провокации.

Напомним, ранее сегодня Генштаб ВСУ распространил срочное видеообращение к белорусскому народу. В нем утверждается, что российские спецслужбы готовы прибегнуть к провокациям, чтобы втянуть Беларусь в войну с Россией. ВСУ просят граждан Беларуси быть бдительными и сообщать о подозрительных действиях вокруг объектов критической инфраструктуры, особенно Островецкой АЭС.

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