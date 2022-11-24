США начали охоту за спрятанным активами российских олигархов 3 24.11.2022, 19:53

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Западные страны арестовали российские активы уже более чем на $330 млрд.

Западные страны арестовали российские активы более чем на $330 млрд, включая половину валютных резервов. Но это была относительно легкая добыча: яхты, частные самолеты, недвижимость, деньги на известных счетах.

Затем начался поиск скрытых активов российских олигархов и чиновников, которые известны своим умением прятать концы в воду. В последние месяцы федеральные прокуроры США выписали целую серию требований о предоставлении информации, в том числе деловой документации, выписок по банковским счетам и из реестров трастов, рассказали The Wall Street Journal люди, знакомые с ситуацией. По их словам, цель следователей – продраться сквозь завесу тайны, окутывающую структуры собственности и скрывающую конечных бенефициаров активов.

Требования поданы через несколько федеральных судов, в том числе Нью-Йорка и Хьюстона.

Прокурорам приходится преодолевать множество сложностей, как возникающих в ходе расследования, так и правового характера, отмечает WSJ. В первом случае им нужно найти активы, спрятанные профессиональными юристами, бухгалтерами и специалистами по финансовому планированию. Во втором им мешает отсутствие правовых инструментов, которые позволили бы не просто арестовать активы, но конфисковать их и, возможно, использовать для финансовой помощи Украине, как это призывают сделать Киев и некоторые западные политики.

Президентская администрация попросила Конгресс принять закон, расширяющий полномочия властей по конфискации российских активов и создающий юридические основания для передачи средств Украине. «У нас нет специального механизма для передачи украинскому народу средств, вырученных от конфискации активов олигархов», – сказал в сентябре на слушаниях член юридического комитета Сената демократ Шелдон Уайтхаус.

Европейская комиссия предложила аналогичные законодательные изменения. Вместе с правительством Украины и Всемирным банком она недавно оценила текущие потребности Украины в восстановлении экономики в $349 млрд. Чтобы помочь финансировать эти расходы, США и их союзники недавно создали рабочую группу «Российские элиты, ставленники и олигархи» (Russian Elites, Proxies and Oligarchs – REPO). Она занимается поиском активов, которые, как считают на Западе, приобретены на средства, полученные незаконным путем благодаря близости их владельцев режиму Владимира Путина.

Это процесс может занять годы, признает Эндрю Эдамс, возглавляющий рабочую группу «Поймай клептократа» KleptoCapture, созданную Министерством финансов США и включающую целую группу федеральных ведомств. «Вести международное расследование, проникая в зачастую непрозрачные юрисдикции, которые заинтересованы в предоставлении прибежища тем, кто скрывает незаконную деятельность, – чрезвычайно сложная задача», – заявил Эдамс на сентябрьских слушаниях.

Олигархи передают активы трастам, членам семьи и партнерам, прячут пакеты акций в компаниях, раскиданных по разным странам, говорит Кэри Стайнбоуэр из юридической фирмы Winston & Strawn, ранее занимавшая высокий пост в Офисе по управлению иностранными активами (OFAC), который реализует санкции. Например, недавно выяснилось, что Алишер Усманов через сеть компаний, созданных фирмой Bridgewaters с острова Мэн, инвестировал $175 млн в американский лазерный стартап Quanery во время первичного размещения акций. Оно прошло незадолго до начала войны в Украине. И хотя США ввели санкции против Усманова, предусматривающие заморозку активов в США, в OFAC не знали о его доле в Quanergy, рассказал WSJ человек, знакомый с ситуацией.

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