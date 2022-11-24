Лукашенко подтвердил, что участвует в войне против Украины

Лукашенко подтвердил, что участвует в войне против Украины14
- 24.11.2022, 20:09
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Также диктатор признался, что его армия не сможет победить ВСУ.
Диктатор Александр Лукашенко заявил, что никогда не отказывался от того, что Беларусь принимает участие в войне против Украины. Он заявил, что помогает России «по многим направлениям».
- Я никогда не отказывался, что мы принимаем участие в «специальной военной операции» по многим направлениям, - отметил он.
Далее Лукашенко назвал, сколько белорусских военных возможно было бы единовременно задействовать в войне. Но и пояснил, что его военные не смогут победить ВСУ.
- Наши вооруженные силы, ну сколько можем задействовать сразу ну 35-40 тысяч, они не решат проблему, - прокомментировал он.