Лукашенко подтвердил, что участвует в войне против Украины 14 24.11.2022, 20:09

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Также диктатор признался, что его армия не сможет победить ВСУ.

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что никогда не отказывался от того, что Беларусь принимает участие в войне против Украины. Он заявил, что помогает России «по многим направлениям».

- Я никогда не отказывался, что мы принимаем участие в «специальной военной операции» по многим направлениям, - отметил он.

Далее Лукашенко назвал, сколько белорусских военных возможно было бы единовременно задействовать в войне. Но и пояснил, что его военные не смогут победить ВСУ.

- Наши вооруженные силы, ну сколько можем задействовать сразу ну 35-40 тысяч, они не решат проблему, - прокомментировал он.

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