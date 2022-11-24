Байден подтвердил, что в США обсуждают введение лимита цен на нефть из России 1 24.11.2022, 20:30

Джо Байден

Президент США заявил, что «этот вопрос на повестке дня».

Власти Соединенных Штатов Америки продолжают обсуждать вопрос введения лимита цен на российскую нефть.

Как сообщает Reuters, об этом заявил президент США Джо Байден.

«Да, этот вопрос на повестке дня», - заявил Байден, отвечая на вопросы журналистов о максимальной цене на нефть из РФ.

Президент также отметил, что он обсуждал введение таких ограничений против России с министром финансов США Джанет Йеллен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».