Португалия победила Гану на ЧМ-2022
- 24.11.2022, 21:04
Роналду забил исторический гол.
Сборная Португалии победила команду Ганы в матче 1-го тура группового этапа чемпионата-2022 в Катаре со счетом 3:2.
Счет в матче открыл капитан португальской команды Криштиану Роналду, который реализовал пенальти во втором тайме.
37-летний португалец первым в истории забил на пяти чемпионатах мира. Также Роналду стал вторым в истории игроком, забившим гол на чемпионате мира в качестве свободного агента.
Криштиану Роналду участвует уже в пятом чемпионате мира. Ранее аналогичное достижение покорилось лишь четверым игрокам.
В составе Ганы отличился капитан команды Андре Айю, который сравнял счет. Однако затем португальцы дважды поразили ворота соперника: голами отметились нападающие Жоау Феликс и Рафаэл Леау.
В самом конце матча еще один гол за Гану забил нападающий Осман Букари.
Португалия набрала 3 очка и вышла на первое место в группе H. Гана идет на четвертой строчке (0 очков). Ранее команды Южной Кореи и Уругвая сыграли вничью со счетом 0:0 и набрали по 1 очку.
В следующим туре Португалия 28 ноября сыграет против Уругвая, а Южная Корея в этот же день встретится с Ганой.