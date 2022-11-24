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В Беларуси задержали греко-католического священника Виталия Быстрова

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  • 24.11.2022, 21:15
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В Беларуси задержали греко-католического священника Виталия Быстрова
Виталий Быстров

Священник служит в приходе Матери Божьей Жировичской в Ивацевичах.

Задержан греко-католический священник Виталий Быстров, сообщает «Хрысціянская візія». Об этом стало известно сегодня.

Отца Виталия задерживали в ноябре 2020 года. Тогда он получил 10 суток ареста по ст.23.34 КоАП. Солидарность с ним высказал епископ Юрий Кособуцкий, который призвал к всеобщей молитве «в каждом храме и каждой часовне».

Пресс-служба Курии Апостольского визитатора греко-католиков Беларуси в официальном заявлении не усмотрела «субъективного состава правонарушения» в действиях Виталия Быстрова.

Священник служит в приходе Матери Божьей Жировицкой в Ивацевичах.

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