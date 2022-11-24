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Зеленский провел очередное заседание Ставки

  • 24.11.2022, 21:19
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Зеленский провел очередное заседание Ставки
Владимир Зеленский

Обсуждали восстановление энергетики и бои на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем рассмотрели процесс восстановления энергетической системы страны, и обсудили бои в Донецкой области.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

«Главнокомандующий ВСУ и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, отдельно проинформировали о действиях на Донецком направлении», - говорится в сообщении.

Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах неприятеля на ближайшее время. Участники заседания проанализировали обеспечение сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода.

«Члены Ставки рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины и ликвидацию последствий недавних ракетных ударов России. Отдельно остановились на вопросе обеспечения стабильности связи в условиях войны, в частности путем перехода на автономное энергопитание», - добавили в Офисе президента Украины.

На заседании была продолжена работа по защите объектов критической инфраструктуры от российских атак. В этом контексте подчеркивается необходимость усиления сотрудничества с партнерами Украины для формирования эффективной противовоздушной обороны.

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