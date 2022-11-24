На Витебщине снежный коллапс 3 24.11.2022, 21:26

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Дорожники работают круглосуточно.

В Витебске дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы еще с 18 ноября, сообщили в сюжете телерадиокомпании «Витебск».

В Витебской области коммунальные службы работают в усиленном режиме. За ночь дорожники делают примерно по 70 рейсов, вывозя снег из областного центра. Чтобы автомобилисты и пешеходы могли безопасно и комфортно передвигаться по городу, на улицах Витебска работаю двадцать единиц техники, в режиме нон-стоп трудятся почти 100 работников коммунальной службы.

- Особенное внимание въездам в город, магистральным улицам и центру Витебска, - говорится в сюжете.

Председатель Витебского горисполкома Николай Орлов попросил горожан с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

В ближайшие дни в Беларуси снега не станет меньше, пояснили в Белгидромете. В пятницу, 25 ноября, ожидаются местами осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах - туман и гололед. Ночью около -6…+1 градуса, днем в среднем -4…+2 выше ноля.

В субботу, 26 ноября, облачная погода сохранится. И снова - снег, мокрый снег, а местами и дождь. В ночные часы -7…0 градусов, а днем от -4 мороза до +2 градусов.

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