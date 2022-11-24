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Министр обороны Великобритании: ВСУ необходимо продолжать наступление зимой

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  • 24.11.2022, 21:35
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Министр обороны Великобритании: ВСУ необходимо продолжать наступление зимой
Бен Уоллес

У украинцев есть преимущества в подготовке и оборудовании.

Украинским военным необходимо продолжать наступление зимой, чтобы воспользоваться своими преимуществами.

Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес, сообщает The Daily Beast.

«Учитывая преимущества, которые украинцы имеют в подготовке, оборудовании и высокое качество военных против деморализованных, плохо обученных и плохо оснащенных россиян, в интересах Украины было бы сохранить динамику движения в течение зимы», - отметил министр обороны Британии.

По его словам, такой совет он дал бы своим украинским коллегам, с которыми он общается почти каждую неделю.

Уоллес также подчеркнул, что украинские военные уже получили 300 тысяч комплектов зимней формы.

«У них есть 300 тысяч единиц зимних боевых комплектов от международного сообщества – это важная необходимость для любого зимнего наступления», - добавил он.

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