Страны ЕС не смогли согласовать потолок цен на газ 24.11.2022, 21:50

1,484

Следующая встреча министров, предположительно, состоится 13 декабря.

Министры энергетики стран Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ на заседании 24 ноябре, передает Bloomberg. Следующая встреча министров, предположительно, состоится 13 декабря.

Министры энергетики на внеочередной встрече в Брюсселе согласовали отдельные пункты пакета мер Еврокомиссии по ограничению цен на российский газ, однако отложили официальное утверждение потолка цен до середины декабря, заявила журналистам глава ЕС по энергетике Кадри Симсон. Некоторые страны настаивают на ужесточении плана ограничения цен, другие, напротив, требуют смягчений.

Государства-члены согласовали пакет, который включает механизмы совместных закупок газа, ограничение внутридневной волатильности цен и ускорение выдачи разрешений на проекты в области возобновляемых источников энергии.

Споры о механизме ограничения цен на российский газ длились несколько месяцев. В проекте итогового документа Еврокомиссия предложила установить потолок цен на уровне 275 евро/МВт ч, писал Bloomberg. Ограничение срабатывает только при исполнении двух условий. Во-первых, цены должны находить выше потолка в течение двух месяцев. Во-вторых, стоимость газа должно оставаться дороже цены на сжиженный газ в течение 10 дней на 58 евро/МВт ч. «Цель инструмента — сгладить скачки цен до крайне чрезмерных значений, но не менять структурно уровень цен», — говорилось в итоговом проекте решения Еврокомиссии.

Если в декабре страны ЕС смогут согласовать механизм, он начнет действовать в течение года, начиная с 1 января.

Предложенный ЕК механизм не обрадовал никого, поэтому переговоры не прогрессируют, сказал один из дипломатов изданию Politico. «Понятно, что Комиссия встала на сторону Нидерландов и Германии», — сказал другой дипломат, добавив, что ограничение было установлено «на уровне, при котором оно никогда не будет реализовано».

Комиссия также решила сделать обязательной цель по сокращению спроса на газ в странах-участниках соглашения. Но в этом нет необходимости, сказал изданию один дипломат, сославшись на почти полные запасы газа в ЕС. «Я не буду портить отрасль в стране, потому что в прошлом Германия присоединилась к России, чтобы покупать газ», — сказал он Politico.

Атмосфера на обсуждениях стала насколько токсичной, что дискуссия чуть не спровоцировало открытый конфликт между Комиссией и некоторыми странами ЕС, сказали Politico два дипломата.

С предложенным на согласование документом резко не согласился глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, предложение Еврокомиссии о введение потолка цен на газ противоречит предыдущим решениям лидеров ЕС, в том числе по поводу нераспространения ограничений на поставки топлива по трубопроводам на основе долгосрочных контрактов. Кроме того, Сийярто высказал опасения, что предложенный механизм вызовет дестабилизацию на энергетическом рынке.

Часть стран также ожидали более жестких мер, писал Reuters. По словам одного из источников агентства, они ожидали потолка на уровне 150-180 евро/МВт ч. «В противном случае у нас будет ограничение на бумаге, которое никогда не реализуется на практике», — говорил дипломат, участвующий в переговорах стран ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».