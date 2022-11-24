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Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира

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  • 24.11.2022, 22:11
Роналду стал первым футболистом в истории, забившим на пяти чемпионатах мира
Криштиану Роналду

Португалец продолжает бить рекорды.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 1-го тура ЧМ-2022 с Ганой реализовал пенальти.

Таким образом, 37-летний форвард забил гол на пятом чемпионате мира подряд.

Футболист отличался забитыми мячами на чемпионатах мира 2006, 2010, 2014 и 2018 годов. Португалец установил мировой рекорд по этому показателю.

Отметим, что Лионель Месси и Криштиану Роналду были в заявке своих сборных на пяти чемпионатах мира, но только Криштиану забивал на всех мировых первенствах с его участием. Аргентинец не забил ни одного мяча на чемпионате мира 2010 года.

Также Роналду стал одновременно самым молодым и самым возрастным автором голов Португалии на чемпионатах мира. Подобным достижением отметились ещё два игрока в истории: Ивица Олич (Хорватия) и Микаэль Лаудруп (Дания).

Первый гол за португальцев Роналду забил 12 июня 2004 года в матче группового этапа чемпионата Европы с командой Греции (1:2). На тот момент форварду было 19 лет и 128 дней. В сегодняшней встрече Роналду забил с пенальти в возрасте 37 лет и 292 дней.

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