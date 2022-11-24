Данилов заявил о ликвидации иранских советников оккупантов в Крыму 24.11.2022, 22:36

1,580

Алексей Данилов

Иранцы присутствовали в Крыму, чтобы помочь РФ пилотировать вооруженные беспилотники Shahed-136.

Иранские военные советники погибли в Крыму. При этом любые другие иранцы на оккупированной украинской территории, поддерживающие вторжение Москвы, автоматически становятся мишенью.

Как сообщает The Guardian, об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, иранцы присутствовали в Крыму, чтобы помочь России пилотировать вооруженные беспилотники Shahed-136, предоставленные правительством Ирана.

Сначала Тегеран отрицал присутствие иранских беспилотников в Украине, впоследствии заявил, что поставил «небольшое количество» БПЛА в Россию за несколько месяцев до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Также правительство Ирана отрицало отправку иранских инструкторов, чтобы помочь россиянам управлять беспилотниками с оккупированной территории.

Киев выразил недоверие версии событий со стороны Ирана, поэтому эксперты из обеих стран встретились, чтобы обсудить доказательства, собранные Украиной.

«Иранцы продолжают настаивать, что они не являются поставщиками оружия для РФ, но нам нужны подтверждения. Есть ли у нас это подтверждение сегодня? Нет. Мы понимаем, что эти вещи не летают, если люди не научатся ими управлять, и россиянам не хватает ума, чтобы разобраться в этом самим... В современном мире ничего не скроешь. Это только вопрос времени, когда это будет обнародовано», - подчеркнул секретарь СНБО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».