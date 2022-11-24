Forbes: За девять месяцев РФ потратила на войну с Украиной четверть годового бюджета 7 24.11.2022, 23:05

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Основной статьей расходов армии РФ во время войны являются боеприпасы и военные.

За девять месяцев вторжения в Украину Россия потратила на ведение войны $82 миллиарда, что составляет четверть годового бюджета страны.

Об этом свидетельствуют расчеты Forbes.

Отмечается, что основной статьей расходов армии во время войны являются боеприпасы и военные.

По данным Forbes, Россия в войне использовала от 10 000 до 50 000 снарядов в день, а средняя цена советского калибра снаряда около $1000.

«Итак, только на обеспечение артиллерии россияне потратили более $5,5 млрд», - отмечают в Forbes.

Также Россия выпустила по Украине более 4 тысяч ракет, средняя стоимость одной единицы которой составляет $3 млн.

Кроме того, Российская Федерация тратит значительные суммы на выплаты зарплаты военным и обеспечение их амуницией. В день на одного солдата Россия тратит около $200 в день. Таким образом, учитывая проведение последних волн мобилизации, расходы на зарплату военных составляют около $2,7 млрд.

Отдельным пунктом Forbes называет «российский лендлиз», подразумевая российскую технику, захваченную ВСУ.

Ссылаясь на данные проекта Oryx, сообщает, что общая стоимость военных трофеев Украины составляет почти $2 млрд, без учета легкого вооружения и боеприпасов.

Ввиду указанных цифр Forbes делает вывод, что в следующем году «счет за войну» может стать слишком высоким для России.

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