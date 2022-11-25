В Германии улучшились настроения бизнеса
- 25.11.2022, 3:34
Деловой климат заметно улучшился.
В Германии зафиксировано улучшение деловых настроений. Соответствующий индекс, рассчитываемый мюнхенским Институтом экономических исследований ifo, в ноябре повысился до 86,3 пункта, следует из сообщения института в четверг, 24 ноября, передает DW.
Для сравнения: в октябре индекс ifo, считающийся важнейшим экономическим барометром Германии, составлял 84,5 пункта. Эксперты отмечают, что подобное развитие говорит о понижении градуса пессимизма в отношении грядущих месяцев, охватывающих и рождественский период. Рецессия, вероятно, окажется «менее глубокой, чем многие ожидали», констатируют в ifo.
Как следует из пресс-релиза института, деловой климат в сфере услуг в Германии «заметно» улучшился. Предприятия испытывают меньше пессимизма относительно будущего, однако свое текущее положение они по-прежнему оценивают негативно.
То же касается обрабатывающей промышленности. Между тем в компаниях, чей бизнес связан с высоким потреблением энергии, неуверенность в будущем из-за ее высоких цен, возросла. У строительных и торговых предприятий индекс ifo также повысился. Между тем в строительном бизнесе число новых заказов вновь сократилось, отмечается в сообщении ifo.