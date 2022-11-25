ВСУ готовятся к новому наступлению: Зеленский сделал важное заявление

ВСУ готовятся к новому наступлению: Зеленский сделал важное заявление2
- 25.11.2022, 8:05
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Украинские военные держат ключевые рубежи на всех направлениях.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные удерживают ключевые рубежи на всех направлениях фронта, на некоторых - готовят продвижение вперед.
«Очень внимательно и подробно рассмотрели на ставке ситуацию на передовой. Как бы ни было сложно, на всех направлениях держим ключевые рубежи. Наши ребята храбро обороняются. И есть направления, на которых готовим продвижение вперед», - заявил президент в вечернем видеообращении.
По словам Зеленского, также зафиксирована переброска оккупантами дополнительных сил.
«Делаем все, чтобы «отминусовать» эти их силы», - сказал глава государства.
Он поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины.
«Мы с вами выдержали девять месяцев полномасштабной войны, и Россия так и не нашла способа нас сломать. И не найдет. Должны так держаться и дальше, как сейчас! В единстве и помогая друг другу», - подчеркнул президент.