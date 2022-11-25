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В Мелитополе канонада взрывов: разгромлен аэродром оккупантов

  • 25.11.2022, 8:09
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В Мелитополе канонада взрывов: разгромлен аэродром оккупантов

На авиабазе россияне хранили свою военную технику.

Во временно оккупированном Мелитополе «громко»: жители города информируют о серии мощных взрывов в районе аэродрома, где россияне хранили свою военную технику.

О вероятном прицельном ударе ВСУ по аэродрому в Мелитополе сообщает телеграм-канал «Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами».

Региональное информационное агентство «Мелитополь» подтверждает эту информацию и приводит некоторые подробности.

В частности, из сообщений мелитопольчан следует, что вечером 24 ноября город взорвался по меньшей мере пять мощных взрывов. Их хорошо слышали в центре города, на Песчаной, Новом и других окрестных селах.

Взрывы раздаются с южной стороны – именно там расположен старый мелитопольский аэродром, который россияне переделали в авиабазу и где неоднократно фиксировалось скопление вражеской военной техники.

Отмечается, что в оккупационных телеграммах-каналах по поводу взрывов – полная тишина, российские военкоры даже не сообщают о «работе ПВО»: вероятно, удар оказался для них неожиданностью.

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