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Распутин при троне

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  • 25.11.2022, 8:11
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Распутин при троне

Экс-офицер КГБ рассказал о роли Пригожина в сегодняшней России.

Офицер Комитета государственной безопасности СССР в отставке Владимир Попов в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону оценил роль создателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», российского бизнесмена Евгения Пригожина в сегодняшней России.

«Это… может быть, несколько утрировано и преувеличено, но своего рода Распутин при троне… который чинит что угодно. Создал, по сути дела, свою собственную армию. Более того… при наборе заключенных в армию нарушаются все существующие законы. Их при этом не реабилитируют, с них не снимают судимости, – сказал Попов. – Их просто берут из тюрьмы – и на войну. Если отвоевал, не погиб – ну тогда, возможно, реабилитируют. То есть он оправдал, там, искупил свою вину. А на момент извлечения из мест отбывания наказания и пребывания на фронте они по-прежнему судимы».

Как сообщалось, в местах лишения свободы в России на 23 тыс. заключенных стало меньше, продолжил бывший офицер КГБ.

«Немало, конечно же, и погибло. То их кормить надо... Правда, и там их кормить надо, но там их убого кормят: что перепадет. Ну, таким образом», – отметил Попов.

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