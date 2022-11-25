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«Мы стабильно кладем батальон»: Арестович рассказал о ежедневных потерях армии РФ

  • 25.11.2022, 8:20
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«Мы стабильно кладем батальон»: Арестович рассказал о ежедневных потерях армии РФ
Алексей Арестович

Названо направление, где у российских мобилизованных нет шансов выжить.

Российские оккупанты в Украине, даже когда интенсивность боевых действий снижается, ежедневно теряют на фронтах убитыми и ранеными около 400-600 солдат. Во время активных боев вражеские потери вырастают до 1000 в день.

Об этом советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в эфире «Фейгин LIVE».

«Когда активные боевые действия - бывает до тысячи в день убитых и раненых у российской армии. Когда не активные - до 600-400. Ниже 400 я вообще такого не помню», - признается он.

Арестович уточнил, что речь идет о потерях врага в живой силе в виде безвозвратных и санитарных - убитыми и ранеными.

«Много, в общем. Начинаются активные боевые действия, либо с их стороны, либо с нашей, резко полезло у них вверх. Мы стабильно кладем сейчас батальон. Это в основном на направлении Соледар - Бахмут. Там они все равно посылают волнами атаки, с соответствующим результатом», - отметил советник ОП.

По словам Арестовича, на этом направлении плохо обученных воевать мобилизированных россиян уже не менее 50%.

«Они основной костяк войск сейчас представляют. Кадровые выведены на российскую и белорусскую территории, и восстанавливаются сейчас для будущих свершений. За счет тех же мобилизованных. А на 1-й и 2-й линиях не меньше 50% мобилизованных, может и 60% кое-где», - рассказал он.

Также Арестович отметил, что в настоящее время у оккупантов на фронте основная нагрузка - это наемники из частных военных компаний, и «частично мобилизированные».

«Кадровых меньше. Мобики сейчас тянут основную нагрузку войны, плохо обученные... Уровень боевых действий упал. Но их просто много - они насытили фронт», - сказал советник ОП.

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