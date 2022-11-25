Зеленский ответил на ракетный ультиматум Кремля 3 25.11.2022, 8:27

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Владимир Зеленский

Под контроль Киева вернутся все украинские земли, в том числе Крым.

23 ноября армия РФ в очередной раз атаковала объекты критической инфраструктуры Украины, оставив на сутки без света практически всю страну.

24 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков озвучил ультиматум российской власти, которая по-прежнему винит Киев в несговорчивости, несмотря на устроенные россиянами страдания.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что условием заключения мирного соглашения является возвращение всех земель страны, в том числе Крыма, пишет Financial Times.

«Если решение [не предполагает] деоккупации и [Крым] остается в составе России, не нужно тратить на это свое время. Это пустая трата времени», — сказал украинский президент.

Он также заявил, что с удовольствием поддержит предложение союзников о деоккупации Крыма невоенным путем. Президент Украины также уточнил, что пока дипломаты не могут выработать условия решения конфликта, Украина будет пытаться вернуть земли на поле боя.

«Если вы не можете полностью вернуть свою землю, война просто заморожена. Это вопрос времени, прежде чем она возобновится», — отметил Зеленский.

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