«Фронт будет кипеть»: ВСУ готовят для войск РФ «котлы» под Мелитополем и Бахмутом 25.11.2022, 8:40

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Фото: Генштаб ЗСУ

Названы направления, где скоро может быть прорвана оборона россиян.

Зимой на фронте не стоит ждать затишья, полагают военные эксперты, с которыми пообщалось Hromadske. Ситуация зависит от погоды и может значительно отличаться на разных участках фронта, ведь он простирается на сотни километров.

Зимнего паралича не будет

Зимой российские войска будут уязвимы: уже сейчас появляются видео, показывающие их плохую подготовку к морозам. Например, мобилизованные якуты живут в палатке, продуваемой ветром, и не имеют спальников.

Поскольку внутри этой палатки много ящиков для боеприпасов и разнообразного оружия, в том числе ручные противотанковые гранатометы, можно предположить, что видео снято в прифронтовом районе.

«Обеспечение солдата очень важная деталь, потому что воюют не пушка или танк, а человек. Человек должен быть хорошо одет и согрет, чтобы эффективно выполнять боевые задания», — отмечает военный эксперт Петр Черник.

Проблемы у россиян не только с палатками. Мобилизированные из Алтайского края жалуются, что им выдают старую форму, а новая с меткой воинской части продается в местном военторге. Добавляют, что через три недели после призыва научились лишь накладывать жгуты.

А депутат государственной думы РФ Андрей Колесник предложил выдавать российским солдатам ватники, как во времена Второй мировой войны.

Но, несмотря на некачественное обеспечение, российскую армию не стоит недооценивать.

«Да, действительно, там мобики, но их много. Люди, проходящие через войну, очень быстро учатся. Как-то нужно выживать. Так что игнорировать эту угрозу мы не можем», — рассказывает генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

И хотя украинская армия лучше обеспечена, в ближайшие недели на фронте вряд ли будут прорывы. Из-за осенней слякоти и повышенной влажности почвы техника буксует, а мобильность войск снижается. Даже американским бронемашинам повышенной проходимости MaxxPro тяжело проехать по украинской грязи.

«Может быть легкая зима, как в конце февраля, когда противник атаковал. Почва была сравнительно вязкая, и мы видели огромное количество техники, которая застряла в ней. Если ситуация повторится, у нас будет возможность двигаться только по дорогам, где нашу технику можно будет легко подбить, как раньше мы подбивали россиян», — рассказывает военный эксперт Петр Черник.

Он отмечает, что даже при таких условиях «фронт будет кипеть» и будет продолжаться контрбатарейная борьба.

«Если морозы продержатся несколько недель, почва промерзнет, и не будет проблем с маневрированием. Но это достаточно индивидуальная история, и на разных участках фронта может сложиться неодинаковая ситуация», — подчеркивает Черник.

Прорезать оборону на юге

После освобождения Херсона и близлежащих территорий россияне продолжили укреплять свои позиции к югу от Днепра. Бегство с правобережья позволило кремлю перебросить свои войска на другие направления, в частности на Запорожское. На этом направлении пока не были зафиксированы новые фортификационные сооружения, как в Херсонской области, где враг построил три линии траншей и дотов.

Исключение — защитные сооружения вблизи Мариуполя: россияне разместили в глубоком тылу пирамидальные противотанковые укрепления, так называемые «зубы дракона», чтобы предотвратить продвижение ВСУ в случае прорыва.

Южное направление является наиболее перспективным для того, чтобы прорвать оборону российской армии, считает подполковник запаса Армии обороны Израиля Арье Зайден: «В конце ноября на юге заканчивается сезон осадков, выпадает снег, будет холоднее. Январь и февраль очень ветреные, сухие, температура минусовая. В степи техника сможет спокойно ездить».

Вооруженные силы продолжают бить по позициям оккупантов в Запорожской области — периодически появляются сообщения от Генштаба о сотнях раненых захватчиков. Сама же линия фронта на юге простирается примерно на 200 км.

«Двухуровневую систему защиты использовали в Советском Союзе, а сейчас, вероятно, ею пользуются и россияне: два батальона впереди и один сзади. Каждый батальон может перекрывать максимум четыре километра. У россиян нет столько сил, чтобы всю эту линию удержать вплотную. Поэтому, вероятнее всего, ВСУ найдут щель в обороне, смогут пройти и развить наступление», — отмечает Арье Зайден.

По его словам, самым большим успехом было бы взятие Мелитополя, который сейчас является ключевым транспортным узлом оккупантов.

«Если россияне сдадут город, это конец для них, потому что тогда вся группировка останется без логистики, а значит, будет уничтожена или вынуждена бежать», — рассказывает Зайден.

Как отмечает подполковник, для весомого преимущества необязательно заходить в сам Мелитополь — достаточно держать под огнем артиллерийским логистические артерии вблизи города: рокадные и автомобильные дороги, соединяющие запад и восток.

Железнодорожный путь в Мелитополь уже под прицелом Вооруженных сил: военные повредили мост в районе Черниговки. Так что теперь, как отмечают в Генштабе, оккупанты не смогут его использовать.

Для обеспечения вражеской группировки на юге есть еще Керченский мост, проходимость которого сейчас уменьшена вдвое. Но логистику из Крыма можно разрушить, полностью взяв под огневой контроль дороги, ведущие с полуострова в материковую Украину. Это возможно сделать, говорит генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, потому что ВСУ уже атаковали объекты, расположенные гораздо дальше в тылу врага: например, аэродром вблизи Джанкоя.

«По меньшей мере, для этого у нас есть ракеты «Гарпун» и «Нептун», которые имеют достаточную для этого дальность полета», — говорит Романенко.

Прорыв в Луганской области

Еще одно перспективное направление — Сватово-Кременная в Луганской области. Вооруженные силы постепенно вытесняют оттуда оккупантов. По информации британской разведки, войска россии становятся все более уязвимыми в регионе, однако там продолжаются тяжелые бои. Это могут быть как артиллерийские дуэли, так и столкновения со стрелковым оружием.

«После отступления за Лиман враг сумел выстроить довольно неплохую эшелонированную оборону. Еще и дороги подводят. Невозможно проехать на гусеничной технике, что уж говорить о внедорожниках. Машины застревают, их надо вытаскивать. Кроме того, у противника достаточно средств поражения: мощная артиллерийская подготовка и танков хватает», — рассказывает пресс-офицер добровольческого подразделения «Хартия» Илья Колдомасов.

Как только в регионе промерзнет почва, наши войска смогут начать более стремительное наступление, считает полковник запаса Роман Свитан.

«ВСУ уже освободили Макеевку в Луганской области. Это село посредине между Сватовым и Кременной. Его можно использовать в качестве удобного плацдарма для дальнейшего выхода на восток, в сторону Счастья и Луганска».

Украинский прорыв с севера Луганской области создаст угрозу для вражеской группировки, которая штурмует Бахмут.

«Если это удастся, мы выйдем в их тыл. Так что россияне будут вынуждены прекратить атаку и перейти к обороне», — отмечает генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Смертники идут на Бахмут

россияне уже почти четыре месяца пытаются захватить Бахмут и населенные пункты рядом с ним. Донецкое направление — единственное, где они сейчас наступают.

«Мы работаем три месяца и у нас вся карта в целях. Не счесть, как много русни. Но и снарядов у нас тоже много», — рассказывает оператор беспилотника с позывным «Ник».

Оккупанты круглосуточно обстреливают город артиллерией и авиацией. Это самая горячая точка на востоке. Украинские военные отбивают по несколько штурмов в день. В Институте изучения войны ранее назвали эти российские атаки «бессмысленными», а в сети распространяются видео, где позиции захватчиков из частной военной компании «Вагнер» усеяны телами погибших.

Постоянные пополнения личного состава позволяют россиянам продолжать наступление в регионе. «Вагнер» продолжает вербовать людей из тюрем: количество заключенных в россии сократилось на 23 тысячи всего за два месяца.

«Будем держать этот район, у нас там хорошие укрепления. Их строили восемь лет, ведь это была вторая линия обороны. Наши подразделения там уже усилены пришедшими с правого берега Херсонской области войсками», — рассказывает полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Бесконечные российские штурмы Бахмута обречены на провал, считает австрийский военный аналитик Том Купер. По его словам, ударные группы противника слишком малы и плохо подготовлены. Руководствуются они не военной стратегией, а желанием путина захватить любой город, чтобы создать картинку успеха на пропагандистском телевидении.

Белорусский гамбит

Открытым остается вопрос о новом нападении со стороны Беларуси. На этот раз к армии России могут присоединиться и военные этой недружественной республики.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщали, что российские спецслужбы планируют атаки под чужим флагом на энергетическую инфраструктуру Беларуси, чтобы напрямую втянуть ее в войну.

Однако сейчас нападение с севера аналитики считают маловероятным. Подполковник запаса Армии обороны Израиля Арье Зайден отмечает, что враг не имеет для этого достаточной концентрации сил: «Например, чтобы взять такой огромный город, как Киев, в осаду, нужна группировка по размеру почти равная той, что уже воюет на всей территории Украины. Одним набегом город не захватить».

Недавно на территории Беларуси завершились учения подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии РФ. Но это не значит, что после тренировок их привлекут для атаки с севера, считает генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко: «Скорее всего, они будут переброшены на восток или на юг, чтобы выполнять боевые задания там».

В то же время, как отмечал руководитель ГУР, генерал-майор Кирилл Буданов потенциальная угроза со стороны Беларуси сохраняется.

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