На Запорожье подорвали авто с коллаборантом Калашником 25.11.2022, 8:47

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Предатель Украины получил ранения и сейчас находится в больнице.

В Запорожской области в городе Пологи подорвали автомобиль с коллаборантом Сергеем Калашником. Взрывное устройство сдетонировало вечером 23 ноября.

Об этом пишут местные Telegram-каналы. Предатель Украины, по предварительным данным, получил ранения и сейчас находится в больнице.

Калашник является бывшим главой Пологовского районного совета. После оккупации города россияне назначили его на должность так называемого председателя муниципального образования Пологов.

Отметим, недавно российские оккупанты ввели на захваченной части Запорожской области ограничения на продажу алкоголя и продлили длительность комендантского часа. Причина – страх перед партизанами и тотальное пьянство среди мобилизованных.

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