Страны ЕС исключили российский газ из контрактов по совместной закупке 25.11.2022, 8:51

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Решение приняли министры энергетики европейских государств.

Страны Европейского Союза договорились исключить газ государства-террориста России из контрактов по совместной закупке. Это результат политической договоренности о начале совместных закупок природного газа и о более срочных мерах по преодолению ценового кризиса на газовых рынках.

Как говорится в заявлении, обнародованном Советом ЕС 24 ноября, решение приняли министры энергетики стран ЕС. Это позволит государствам-членам и энергетическим компаниям совместно покупать газ на мировых рынках.

«Страны-члены подчеркнули, что российский газ будет исключен из совместных закупок», – сказано в сообщении.

Однако чиновники не смогли договориться о предложении Еврокомиссии о механизме ограничения цены на газ. Официальное принятие решения отложено до середины декабря.

Объединение спроса на уровне ЕС может обеспечить лучшее влияние стран ЕС на покупку газа на мировых рынках.

«ЕС уже успел заполнить хранилища газа, чтобы обеспечить поставки на эту зиму. Сегодня мы сделали важный шаг для обеспечения поставок и на следующую зиму. Чрезвычайные меры помогут нам использовать силу и преимущества нашего общего рынка и совместно обеспечить достаточные поставки газа на следующий год. Это посылает правильный сигнал рынку и укрепляет наши механизмы солидарности в случае настоящей чрезвычайной ситуации», – прокомментировал министр промышленности и торговли Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, Йозеф Сикела.

По плану, государства должны получить через данный механизм 15% всего газа, необходимого для заполнения своих газохранилищ в 2023 году. А это порядка 13,5 млрд кубометров.

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