Армянский стыд Путина 25.11.2022, 8:56

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Рутинное мероприятие обернулось целым рядом политических скандалов.

23 ноября в Ереване прошла сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), пишет издание planeta.press.

Рутинное мероприятие обернулось целым рядом политических скандалов, которые продемонстрировали ослабление России и, как следствие, потерю значимости организации, которая целиком и полностью является проектом Кремля, созданным в пику НАТО. У России не осталось ни ресурсов, ни авторитета для оказания давления на «партнеров» на постсоветском пространстве, а без давления ни о каком сотрудничестве и, тем более, интеграции речь не идет. Особенно после того, как Россия пыталась втянуть их в войну против Украины.

Как сказано на сайте ОДКБ, руководители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана обсудили «состояние и перспективы развития международной и региональной безопасности, ее влияние на безопасность государств-членов». В частности, назначили представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова новым генеральным секретарем ОДКБ на следующие три года вместо представителя России.

Нюанс в том, что Казахстан подумывает выйти из организации, по слухам, в 2023 году. После полномасштабного военного вторжения России в Украину официальная Астана всячески дистанцируется от Москвы, особенно по мере усиления призывов «денацифицировать» и «демилитаризировать» Казахстан, которые звучат в Москве.

К слову, на днях пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову пришлось оправдываться. Он заявил, что «в России политологов, допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана, не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России». Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос журналиста казахстанского госканала «Хабар 24», который попросил прокомментировать заявление прокремлевского эксперта Дмитрия Дробницкого в эфире телеканала «Россия 1», назвавшего Казахстан «следующей проблемой после Украины» и заявившего, что «и русских там много, и могут начать нацистские процессы».

И пока на федеральных каналах в России звучит пропагандистская риторика, которую Кремль использовал для оправдания войны против Украины, Астана заключила, по сути, военный союз с Турцией — членом НАТО с 1952 года. Кроме того, Казахстан активно участвует в амбициозном турецком проекте — Организации тюркских государств. Помимо Казахстана и Турции, в ОТГ входят Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, в качестве наблюдателей — Венгрия и Туркменистан. 11 ноября в Самарканде под девизом «Новая эпоха тюркской цивилизации: к общему развитию и процветанию» прошел саммит ОТГ, который оказался намного продуктивнее саммита ОДКБ. В нем также приняли участие руководители тюркских организаций, таких как международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА), международная тюркская академия и другие.

Поговаривают, выйти из ОДКБ планирует не только Казахстан, но и Армения. Накануне сессии, 22 ноября, в Ереване прошли массовые акции протестов против визита в страну Владимира Путина и главы МИД РФ Сергей Лаврова. Участники скандировали антироссийские лозунги: «враг Россия!» и «враг ОДКБ!», на видео с места событий можно увидеть желто-голубые флаги и услышать проукраинские лозунги.

Это первый визит Путина в Армению после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Тогда Россия отказала в военной помощи Армении — члену ОДКБ, организации, целью которой заявлена «защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов». Как итог, Армения войну с Азербайджаном, за спиной которого маячила Турция, проиграла. Более того, не исключено, что Москва намеренно «слила» Армению в надежде, что в дальнейшем получит «профит» в переговорах с Анкарой.

На протестах в Ереване неприятности российской делегации не закончились. Премьер-министр Армении Никол Пашинян демонстративно отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документ о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Он призвал организацию дать политическую оценку действий Азербайджана, которые считает агрессией. По его словам, союзники должны добиваться от Баку вывода войск с занятой ими части территории Армении, иное «может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств» и будет интерпретироваться как зеленый свет для дальнейшей агрессии. Накануне Александр Лукашенко признался, что официальный Ереван предлагал поправки к документам, но «мы решили не принимать эти два пункта, не углубляться в них».

После демарша Еревана пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поспешно заявил, что о выходе Армении из ОДКБ речи не идет. По его словам, лидерам «не все удалось согласовать», а «сложность переговоров» была «обусловлена сложностью момента, который мы все переживаем». Просто напомним, как 17 февраля официальный представитель Кремля назвал «вбросом» и «безответственным фейком» дату «вторжения» России на территорию Украины. Судя по всему, разговоры о выходе Армении из ОДКБ идут полным ходом.

А вот Лукашенко в оценке перспектив России в частности и ОДКБ в целом оказался более откровенным. «Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай Бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», — сказал Лукашенко. Это как в том анекдоте про «ну вот, вы уже торгуетесь!»

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